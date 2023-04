Οικονομία

Μεγάλη Δευτέρα: 24ωρη απεργία στους Δήμους και πορεία στην Αθήνα

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργάνωσαν και συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της, «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί τους εργαζόμενους στους Δήμους να συμμετάσχουν μαζικά, ενωτικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρυχθεί για την ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, όπως επίσης στη Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Αθήνα) στις 10:00 το πρωί και στην πορεία διαμαρτυρίας η οποία θα ακολουθήσει τόσο προς την Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8) όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15).

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. διεκδικούν την κατάργηση της απαράδεκτης και επαίσχυντης «Διάταξης Βορίδη» για την υποχρεωτική εξάντληση των ένδικων μέσων και την ανάκληση κάθε πειθαρχικής δίωξης κατά Αιρετών που υπερασπίζονται την Διοικητική Αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μη ασκώντας ένδικα μέσα όσον αφορά σε κάθε είδους διεκδικήσεις εργαζομένων.

Είναι γεγονός πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει ότι μπορεί με σκοπό να απαξιώσει τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και να τις παραδώσει βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα που καραδοκούν για το εύκολο κέρδος και την σύνθλιψη κάθε έννοιας κοινωνικού δικαίου. Κυβέρνηση και συμφέροντα βαδίζουν χέρι-χέρι προκειμένου να εξουθενώσουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες και να λεηλατήσουν ότι απέμεινε από τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η αντίδραση στα σχέδια εξόντωσης των εργαζομένων, οικονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά, είναι επιτακτική και μονόδρομος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κυβέρνηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να στοχοποιούν Αιρετούς γιατί τολμούν απλά να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών τους, αναγνωρίζοντας πώς οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τραγικές και επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα ενίσχυση του με σκοπό την σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών των Δήμων.

Διεκδικούμε:

Να καταργηθεί τώρα η υποχρέωση εξάντλησης κάθε ένδικου μέσου που αφορά σε διεκδικήσεις εργαζομένων. Την μονιμοποίηση των Εργαζομένων-Συμβασιούχων, που καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να ανακληθεί κάθε πειθαρχική δίωξη σε Δημοτικά Συμβούλια και Αιρετούς που αποφάσισαν την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά εργαζομένων, στηρίζοντας τις υπηρεσίες των Δήμων και το συμφέρον των Δημοτών που τους εξέλεξαν!!! Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο σύνολο των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης και των ιδιωτικοποιήσεων!

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν μαζικά και ενωτικά στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει για την ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 και να διατρανώσουν την αντίθεση τους στην επαίσχυντη «Διάταξη Βορίδη» συμμετέχοντας στην Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα), στις 10:00 το πρωί, και στην Πορεία Διαμαρτυρίας προς την Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακαδημίας 65) και το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15)».

