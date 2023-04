Οικονομία

ΠΟΕ - ΟΤΑ: Πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

24ωρη απεργία των εργαζομένων στους δήμους. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, καθώς εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, αυτήν την ώρα μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τα γραφεία της ΚΕΔΕ και προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με απόφαση της προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία για το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 10.00 το πρωί, έξω από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24-Αθήνα) και Πορεία προς τα Γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8-Αθήνα) και προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα).

Διεκδικούμε:

Να καταργηθεί τώρα η υποχρέωση εξάντλησης κάθε ένδικου μέσου που αφορά σε διεκδικήσεις εργαζομένων.

Την μονιμοποίηση των Εργαζομένων-Συμβασιούχων, που καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να ανακληθεί κάθε πειθαρχική δίωξη σε Δημοτικά Συμβούλια και Αιρετούς που αποφάσισαν την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά εργαζομένων, στηρίζοντας τις υπηρεσίες των Δήμων και το συμφέρον των Δημοτών που τους εξέλεξαν!!!

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο σύνολο των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης και των ιδιωτικοποιήσεων!!!».