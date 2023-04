Οικονομία

Τα επιδόματα που αυξάνονται από 1η Μαΐου

Συνολικά 13 επιδόματα αυξάνονται κατά 8% από την 1η Μαΐου.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία, με την οποία αυξάνονται κατά 8%, από την 1η Μαΐου 2023, 13 συνολικά αναπηρικά επιδόματα, σύμφωνα με την πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την ίδια τροπολογία, επεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα η άδεια μετ΄ αποδοχών για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, με τις ρυθμίσεις, που εισάγονται:

- Αυξάνονται κατά 8%, από την 1η Μαΐου 2023, 10 αναπηρικά επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τρία επιδόματα του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν ως εξής:

Α) Καταβαλλόμενα από τον e-ΕΦΚΑ

1) Επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ' όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154).

2) Επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

3) Εξωιδρυματικό επίδομα του e-ΕΦΚΑ του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68).

Β) Καταβαλλόμενα από τον ΟΠΕΚΑ:

1) Επίδομα κίνησης.

2) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ..

3) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία.

4) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.

5) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων - ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

6) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

7) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων.

8) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης.

9) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

10) Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπουν τα ακόλουθα:

Θεσμοθετείται και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια, που ήδη ισχύει για τον δημόσιο τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (μία ημέρα με αποδοχές ετησίως). Με τη ρύθμιση αυτή, επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων με τη συνέχιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτές από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Λειτουργίας του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.