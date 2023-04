Κόσμος

ΗΠΑ: πολύ σοβαρός κίνδυνος η διαρροή εγγράφων στο διαδίκτυο

Τι αναφέρει το Πεντάγωνο για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων που σχετίζονταν στο μεγαλύτερο μέρος τους με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η διαρροή απόρρητων εγγράφων, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονταν με την Ουκρανία, συνιστά «πολύ σοβαρό» κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτίμησε σήμερα το Πεντάγωνο.

Το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συνιστά «πολύ σοβαρό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και μπορεί δυνητικά να τροφοδοτήσει την παραπληροφόρηση», είπε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο Κρις Μίγκερ.

Τα έγγραφα φαίνεται ότι είναι αυθεντικά, ωστόσο σύμφωνα με το Πεντάγωνο ορισμένες από τις εικόνες μοιάζουν να έχουν τροποποιηθεί.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τη διαρροή των εγγράφων αυτών στο διαδίκτυο στις 6 Απριλίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ενημέρωσαν επίσης τις Επιτροπές Εθνικής Ασφάλειας του Κογκρέσου για τις εξελίξεις αυτές.