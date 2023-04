Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ληστής απέτυχε να κλέψει χρήματα. Επιχείρησε να διαφύγει με την μηχανή του και... τράκαρε.



Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ σε σουπερ μάρκετ στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ, ένας άνδρας που φορούσε κράνος εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Τυρίνθου και Δαναών στο Παλαιό Φάληρο και προσπάθησε να το ληστέψει υπό την απειλή όπλου.

Ο δράστης ωστόσο έφυγε από το κατάστημα χωρίς να αφαιρέσει κάποιο χρηματικό ποσό και προσπάθησε να διαφύγει με την μηχανή του. Όμως λίγο παρακάτω στην συμβολή των οδών Ηρακλέους και Τηλεμάχου ο δράστης τράκαρε με ΙΧ, με αποτέλεσμα να παρατήσει την μηχανή και να διαφύγει πεζός.

Η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή εκτός φυλακής - Οι περιοριστικοί όροι

Missing alert για την εξαφάνιση 15χρονης

Euroleague - Ολυμπιακός: Η πρωτιά, τα πλέι οφ και οι καραμπόλες