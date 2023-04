Κοινωνία

Τέμπη: “Νόμιζα πως ήταν κακό όνειρο” - Συγκλονίζει η 36χρονη που πήρε εξιτήριο 44 μέρες μετά το δυστύχημα

Η Δάφνη περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές λίγο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Χαμόγελα στους οικείους τους έφεραν τα εξιτήρια από τα νοσοκομεία για την 36χρονη Δάφνη και την 26χρονη Ανυσία, 44 ημέρες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Δάφνη επέβαινε στο μοιραίο τρένο με τον σύντροφό της, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. «Έπεφταν πάνω μου καύτρες, σκεφτόμουν πως ήταν ένα κακό όνειρο», είπε στην ΕΡΤ η κοπέλα, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Μέσα σε αυτό τον θρήνο, η Δάφνη και η Ανυσία, επιβάτες του Βαγονιού 2, πήραν εξιτήριο την Μεγάλη Πέμπτη. Η Δάφνη περιγράφει στην ΕΡΤ τις συγκλονιστικές εκείνες στιγμές.

«Ξαφνικά πετάχτηκα μπροστά στην απέναντι θέση. Βρίσκομαι στα μπροστά κουπέ στο βαγόνι νούμερο 2 πίσω από αυτό του κυλικείου. Χάνω τις αισθήσεις μου στιγμιαία. Ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι έξω από το τρένο. Αρχικά σκέφτομαι ότι είναι ένα κακό όνειρο. Πέφτουν πάνω μου καύτρες και τότε καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει στα αλήθεια. Φώναζα βοήθεια. Το σκυλί μου η Τάβη ήταν δίπλα μου. Της έλεγα να φύγει για να μην καεί αλλά δεν έφευγε».

Ο αδερφός της Δάφνης, Γιώργος Μπρέλλας, αναφέρει: «Ήταν πολυτραυματίας. Είχε ρήξη του ήπατος. Είχε θλάση στον πνεύμονα, είναι κάποια πράγματα όσον αφορά τα παθολογικά τα οποία θέλουν παρακολούθηση ακόμα».

Η ίδια απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με αυταπάρνηση την έσωσαν.

«Δύο αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού που ήταν επιβάτες, με τράβηξαν μακριά από τη φωτιά. Τους ευχαριστώ που με έσωσαν. Νιώθω βαθιά θλίψη για το χαμό του συντρόφου μου, αλλά και χαρά που μετά από 44 μέρες νοσηλείας, βρίσκομαι πλέον εκτός νοσοκομείου».

«Ξεκίνησαν από το 7ο βαγόνι, βοήθησαν 6ο, 5ο υπήρχαν πολλά βαγόνια και εκεί μπροστά στις φλόγες δεν τόλμησε να προσεγγίσει κανένας παρά μόνο αυτά τα δύο παιδιά» λέει από την πλευρά του ο κ. Μπρέλλας.

Ο πατέρας της Ανυσίας με ανάρτησή του ενημέρωσε και αυτός για τα ευχάριστα νέα για την υγεία της. «Η Ανυσία μας μετά από 44 ημέρες είναι πλέον σπίτι μας!!! Σας ευχαριστώ όλους. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα».

Η Μυρσίνη, ο Ρομπέρτο και ο Γεράσιμος, όλοι επιβάτες των δύο πρώτων βαγονιών, εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

