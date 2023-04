Κοινωνία

Βεγγαλικά - κροτίδες: Έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις

Σε δεκάδες συλλήψεις για διακίνηση και χρήση παράνομων κροτίδων και βεγγαλικών προχώρησε η ΕΛΑΣ.



Σε 57 συλλήψεις για διακίνηση - χρήση παράνομων κροτίδων και βεγγαλικών, προχώρησε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε στο χρονικό διάστημα από 3 έως 15 Απριλίου.

Σκοπός των ελέγχων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκτός από την τήρηση της νομοθεσίας, είναι η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 12 ημερών, διενεργήθηκαν συνολικά 643 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις και συνελήφθησαν 57 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 305.053 πυροτεχνικά είδη.

Όπως επισημαίνει το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλο το διάστημα των εορτών του Πάσχα.

