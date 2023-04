Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: 13χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από βεγγαλικά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το παιδί που τραυματίστηκε από βεγγαλικά στο πρόσωπο.

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε ένα παιδί 13 ετών, το οποίο τραυματίστηκε από βεγγαλικό, στο δεξί του χέρι και στο πρόσωπο, αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι πληροφορίες της εκπομπής “Πρώτη Θέση” της Τηλεόρασης CRETA, αναφέρουν πώς έσκασε στο χέρι του κροτίδα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για τις Πρώτες Βοήθειες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

πηγή: creta24.gr

