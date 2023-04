Υγεία - Περιβάλλον

Ο Μπερλουσκόνι βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από 12 ημέρες

Ο Ιταλός πολιτικός, βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Μετά από δώδεκα ημέρες νοσηλείας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξήλθε σήμερα της μονάδας εντατικής θεραπείας και βρίσκεται, τώρα, σε δωμάτιο του νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η υγεία του Καβαλιέρε παρουσιάζει βελτίωση, αν και δεν έχει γίνει αναφορά, ακόμη, σε ενδεχόμενη ημερομηνία για εξιτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός πάσχει από χρόνια λευχαιμία –για την οποία υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία– ενώ οι γιατροί, παράλληλα, του χορηγούν αγωγή για την θεραπεία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.

