Μόντε Κάρλο: Ο Ρούμπλεφ με ανατροπή κατέκτησε τον τίτλο

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κατάκτησε το πρώτο του ATP Masters 1000.



Ο Αντρέι Ρούμπλεφ πανηγύρισε σήμερα (16/4) τον τίτλο στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, στο οποίο την τελευταία διετία (2021-22) κυριάρχησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε στον τελικό του Δανού Χόλγκερ Ρούνε με 5-7, 6-2, 7-5, ύστερα από έναν αγώνα που κράτησε περίπου δύο ώρες και 35 λεπτά, και κατέκτησε το τρόπαιο στο πρώτο χωμάτινο τουρνουά της κατηγορίας ATP Masters 1000 στην εφετινή σεζόν.

Με το σκορ στο 3-2, ο Ρούνε κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του και να προηγηθεί 4-2 στο πρώτο σετ, ωστόσο ο Ρούμπλεφ «απάντησε» με "break" και μείωσε σε 4-3, ενώ στο επόμενο γκέιμ ισοφάρισε 4-4. Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους με τον Ρούνε να προηγείται 6-5, ενώ με νέο "break" «έγραψε» το 7-5 και κατέκτησε το πρώτο σετ.

Με το... καλημέρα του δεύτερου σετ ο Ρούμπλεφ «έσπασε» το σερβίς του Ρούνε, ενώ κράτησε στη συνέχεια το δικό του και προηγήθηκε 2-0. Ο Ρούνε με "break" ισοφάρισε 2-2, αλλά ακολούθως ο Ρούμπλεφ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Δανού και προηγήθηκε 5-2, φτάνοντας τελικά στο 6-2 και την ισοφάριση.

Στο τρίτο σετ ο Ρούνε έκανε "break" στο δεύτερο γκέιμ και προηγήθηκε 3-0, αλλά ο Ρώσος «έσπασε» το σερβίς του Δανού στο έβδομο γκέιμ και μείωσε σε 4-3, ενώ κράτησε το δικό του και ισοφάρισε 4-4. Στη συνέχεια με νέο "break" ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε 6-5 και πήρε το επόμενο γκέιμ, για να κατακτήσει τη νίκη με 7-5 και τον τίτλο στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

