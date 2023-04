Τεχνολογία - Επιστήμη

Starship: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου της Space X (εικόνες)

Ο πύραυλος που ξεπερνά σε ύψος τα 120 μέτρα μπορεί να μεταφέρει φορτίο ως 150 τόνων σε τροχιά γύρω από τη Γη και 100 τόνων στη Σελήνη.

Δέκα μόλις λεπτά πριν την εκτόξευση του του πανίσχυρου πυραύλου της Space X που θα μετέφερε στο Διάστημα το σκάφος Starship παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στη διαδικασία πυροδότησης του πυραύλου και οι επιτελείς της εταιρείας του Έλον Μασκ αποφάσισαν να αναβάλουν για σήμερα Δευτέρα του Πάσχα την εκτόξευση και αναμένεται να γίνει νέα προσπάθεια την Τρίτη του Πάσχα.

Αν και ο πύραυλος είναι γνωστός ως Starship στη πραγματικότητα το όνομα αυτό ανήκει στο σκάφος και το τμήμα προώθησης του ονομάζεται Super Heavy το οποίο είναι ένας επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος. Η Space X είναι η πρώτη εταιρεία που κατάφερε να δημιουργήσει αυτούς τους πυραύλους η χρήση των οποίων μειώνει κατακόρυφα το κόστος των εκτοξεύσεων και διαστημικών αποστολών γενικότερα με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με το naftemporiki.gr.

Ο πύραυλος που ξεπερνά σε ύψος τα 120 μέτρα μπορεί να μεταφέρει φορτίο ως 150 τόνων σε τροχιά γύρω από τη Γη και 100 τόνων στη Σελήνη. Το Starship σύμφωνα με τους κατασκευαστές μπορεί επίσης να μεταφέρει 100 επιβάτες σε διάφορες περιοχές του ηλιακού μας συστήματος. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι θέλει να δημιουργήσει μια μεγάλη αποικία στον Άρη χρησιμοποιώντας τον Starship, αποικία που θα αποτελείται από ένα εκατ. κατοίκους.

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δοκιμαστικές πτήσεις του πυραύλου πολλές εξ αυτών αποτυχημένες και εκείνες που ήταν πετυχημένες ήταν σε ύψη εντός των γήινων ορίων. Η πετυχημένη εκτόξευση του πυραύλου και η πτήση στο Διάστημα του διαστημοπλοίου δημιουργεί όπως είναι ευνόητο τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για επίσημες εκτοξεύσεις με στόχο φυσικά την επανδρωμένη πτήση στον Άρη.

