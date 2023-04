Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει αν έδωσε άδεια εξαγωγής του Predator στο Σουδάν

Απαντήσεις για το αν «ενέπλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έστω έμμεσα, την χώρα μας στον εμφύλιο και το αιματοκύλισμα;», ζητάει η Κουμουνδούρου. Η δήλωση Οικονόμου.

"Την ώρα που μαίνονται οι εχθροπραξίες στο Σουδάν, με εκατόμβη νεκρών και με την αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες να μεγαλώνει, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για την έμμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον εμφύλιο μέσω της εξαγωγής του Predator" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

"Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται και οφείλει απαντήσεις. Έδωσε ο κ. Σμυρλής άδεια εξαγωγής του Predator εκτός από τη Μαδαγασκάρη και στο Σουδάν, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα χέρια της πολιτοφυλακής RSF; Με απλά λόγια, ενέπλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έστω έμμεσα, την χώρα μας στον εμφύλιο και το αιματοκύλισμα;" σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

"Μήπως γι' αυτό αρνείται, παρά το αίτημά μας στη Βουλή, να δημοσιοποιήσει το πόρισμα της σχετικής ΕΔΕ; Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ασχοληθεί σοβαρά ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με το σκάνδαλο;" προσθέτει η Κουμουνδούρου.

"Όσο καθυστερούν οι απαντήσεις τόσο μεγαλώνουν οι βεβαιότητες, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν αρκούνταν μόνο στο να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους και την ηγεσία του στρατού, αλλά έκανε την χώρα επιχειρηματικό εφαλτήριο για την εξαγωγή μιας τόσο επικίνδυνης τεχνολογίας" καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οικονόμου: ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί θεωρίες συνωμοσίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δήλωση του αναφέρει: «Μετά την πανδημία, που για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πανδημία Μητσοτάκη, την εισαγόμενη ακρίβεια που προκάλεσε η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, την κλιματική κρίση και τις παγκόσμιες ανισότητες, για τις οποίες επίσης φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζουν ότι και για τον εμφύλιο στο Σουδάν ευθύνεται ο Πρωθυπουργός. Την ώρα που η Κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για τους ελληνικής καταγωγής πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στο Σουδάν, εν μέσω αιματηρού εμφυλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει με ασυγχώρητη ελαφρότητα σοβαρότατα διεθνή ζητήματα και προωθεί θεωρίες συνωμοσίας.





