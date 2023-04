Life

“The 2Night Show” - Κορινθίου: Η απώλεια κιλών, “Το Πρωινό” και η απάντηση στις φήμες για εκπομπή με τον Αϊβάζη

Η πολυτάλαντη ηθοποιός θυμήθηκε την στιγμή που έπαθε «σοκ» όταν ανέβηκε στη ζυγαριά και εξήγησε για ποιο λόγο η «τοξικότητα» προσθέτει κιλά.



Τη Δευτέρα του Πάσχα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» την Μαρία Κορινθίου. Η πολυτάλαντη ηθοποιός, φανερά αδυνατισμένη, θυμήθηκε τη στιγμή που έπαθε «σοκ» όταν ανέβηκε στη ζυγαριά, εξήγησε για ποιο λόγο η «τοξικότητα» προσθέτει κιλά και περιέγραψε πώς κατάφερε να τα ξεφορτωθεί. Επίσης, μίλησε για την κόρη της, για τη συμμετοχή της στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 αλλά και για τον σύζυγό της Γιάννη Αϊβάζη.

Η Μαρία Κορινθίου εξήγησε για ποιο λόγο αποφάσισε να χάσει κιλά ενώ αποκάλυψε και την δίαιτα που επέλεξε. «Ήθελα να χάσω κιλά. Αλλά ξεκίνησε όλο από την ψυχούλα μου. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας, το τι νιώθουμε, το τι τοξικότητα έχουμε στη ζωή μας και το πώς είναι η ψυχολογία μας. Καλώς ή κακώς τα περιττά κιλά συνήθως είναι τοξικότητα πραγμάτων, καταστάσεων και είναι ένα τοίχος για να μπορείς αμυνθείς υποσυνείδητα. Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν καλά πολύ τοξικότητα αισθανόμουν, ειδικά στην δεύτερη καραντίνα αισθανόμουν ότι πνιγόμουν από τα κιλά. Ανεβαίνω στη ζυγαριά, γιατί ποτέ δεν ζυγιζόμουν, είχα να ζυγιστώ από τότε που ήμουν έγκυος στην Ισμήνη. Έπαθα σοκ και ήταν σαν να πατήθηκε ένα κουμπάκι. Όλοι με ρωτάνε τι έκανα! Έδωσα “εντολή” στον εγκέφαλο και ήταν πολύ συνειδητή. Έκοψα ζάχαρη και άμυλο. Το μόνο που με δυσκόλεψε ήταν ο καφές που έπρεπε να τον πίνω σκέτο», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ενώ δε δίστασε να απαντήσει και στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει εκπομπή με τον σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη.

«Ήταν ξεκάθαρο όταν μπήκα εμβόλιμη. Ήταν δομημένη και στημένη από τον Γιώργο Λιάγκα και γνώριζα ότι θα ήταν άκρως ενημερωτική. Οπότε συνεννοημένα με τη διοίκηση και το κανάλι. Μπαίνοντας στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής ήξερα ακριβώς τη θέση μου. Και εγώ η ίδια αυτό ήθελα. Δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε θέλω να γίνω. Ούτε θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει να δείξω ή να αποδείξω αν μπορώ να μιλήσω, γιατί μπορώ. Ήθελα το ψυχαγωγικό κομμάτι, το πιο χαρούμενο και ανάλαφρο.

Εξαρτάται. Σαν επιθυμία άλλα λαχταράει η ψυχούλα μου. Όταν γίνονται κάποιες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι και τις συζητάω. Εξαρτάται από το περιβάλλον, τους συνεργάτες», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Κορινθίου.

