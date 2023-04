Life

“The 2Night Show” - Παπίλα: Η εκπομπή “Είμαστε μαζί” και τα αρνητικά σχόλια

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε την Δευτέρα του Πάσχα και η Ελίνα Παπίλα. Η επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μίλησε για την «μεταγραφή» της στον ΑΝΤ1, για την νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου, «Είμαστε Μαζί», καθώς και για τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, που απαρτίζουν την τηλεοπτική της ομάδα.



Η Ελίνα Παπίλα δεν δίστασε να αναφερθεί στα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει. «Αν επηρεαζόμουν στη ζωή μου δεν θα έκανα τίποτα στη ζωή μου. Εγώ έδωσα 35 χρονών πανελλήνιες, πήρα πτυχίο στα 40 μου και μου έλεγαν ότι είμαι “μεγάλη”. Για την επίθεση που δέχτηκα την περίμενα πιο ήπια, όχι τόσο έντονη. Δεν βρέθηκα ποτέ σε θέση άμυνας. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως πιστεύει ότι πρέπει να την κάνει και εγώ θα κάνω τη δική μου. Δεν έχω πολλά χρόνια στην τηλεόραση, δουλεύω πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Το έναυσμα ίσως ήταν το γεγονός ότι δεν ξέρω.

Και πέρυσι που μπήκα στην τηλεόραση, τέτοια κριτική δεν είχα δεχτεί. Σε όλες τις δουλειές υπάρχει κριτική. Αυτό που άκουσα ήταν το “Η Ελίνα ήταν καλή αλλά το πρότζεκτ παλιακό”. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στην τηλεοπτική μου παρουσία, βλέπω λάθη πολλά. Σε κάποια σημεία μου έχω αρέσει. Όταν λένε ότι εγώ είμαι καλή αλλά η εκπομπή δεν είναι, για εμένα είναι το ίδιο. Δεν με κάνει χαρούμενη. Σκεφτόμουν πώς και το Champions League να σήκωνα, δεν θα γλίτωνα από την κριτική», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελίνα Παπίλα.

Η Ελίνα Παπίλα αποκάλυψε πότε μίλησαν, τελευταία φορά, με τον Γιώργο Καρτελιά, ενώ περιέγραψε την γλυκιά σχέση που έχει δημιουργηθεί με τον νέο ραδιοφωνικό της «παρτενέρ», Θανάση Πασσά.

