Οικονομία

Παπαθανάσης: Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για επιτόκια στεγαστικών και τιμολόγια ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης για επιτόκια και ενέργεια



«Την Τέταρτη, θα αναρτήσουμε στην εφαρμογή e- katanalotis τα τιμολόγια των παρόχων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και τα επιτόκια των τραπεζών για στεγαστικά δάνεια», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι: «Με τον τρόπο αυτό, μέσα από το κινητό σας, θα μπορείτε να βλέπετε τις ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουν, είτε οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, είτε φυσικού αερίου και να θυμίσουμε ότι μπορούμε να πηγαίνουμε από πάροχο σε πάροχο, ανά μήνα, χωρίς καμμία επιβάρυνση».

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Το πρωτοπόρο εργαλείο e-katanalotis που δημιουργήσαμε, εμπλουτίζεται και με τα δεδομένα των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και των επιτοκίων των τραπεζών για καταθέσεις, προσωπικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Με τον τρόπο αυτό δίνουμε την δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και να συγκρίνουν τιμές για την επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης.

Παράλληλα, ενισχύουμε τον ανταγωνισμό στους συγκεκριμένους κλάδους, γεγονός που, στο τέλος της ημέρας, λειτουργεί προς όφελος του.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Η πρώτη ανάρτηση της δικηγόρου που τον κατήγγειλε για κακοποίηση (βίντεο)

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας