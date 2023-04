Αθλητικά

Αγγλικό ποδόσφαιρο: Ποινή - ρεκόρ σε προπονητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμωρία που έχει δοθεί ποτέ σε συμμετέχοντα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η ανακοίνωση της FA.

Ο πρώην προπονητής της Κρόουλι Τάουν Τζον Γεμς τιμωρήθηκε από όλες τις ποδοσφαιρικές και συναφείς δραστηριότητες για τρία χρόνια, λόγω παραβίασης των κανόνων κατά των διακρίσεων μετά από προσφυγή της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA).

Η Κρόουλι τιμώρησε τον Γεμς τον Απρίλιο του 2022 κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε μεροληπτική γλώσσα και συμπεριφορά προς τους παίκτες του μεταξύ 2019 και 2022. Έφυγε από τον σύλλογο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, ενώ η FA ανακοίνωσε την έρευνά της.

Ο Γεμς διαπιστώθηκε ότι έκανε 16 παραβιάσεις του Κανονισμού Ε3.2 της FA, ο οποίος σχετίζεται με σχόλια σχετικά με τη φυλή και την εθνικότητα.

Ο 63χρονος παραδέχτηκε μια κατηγορία και αποκλείστηκε από ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή για 17 μήνες έως την 1η Ιουνίου 2024.

Ωστόσο, η FA άσκησε έφεση κατά της απόφασης, λέγοντας ότι η τιμωρία ήταν ανεπαρκής και ότι διαφωνούσε με το πόρισμα της επιτροπής ότι δεν πρόκειται για περίπτωση συνειδητού ρατσισμού.

«Χαιρετίζουμε την ετυμηγορία του ανεξάρτητου συμβουλίου προσφυγών να τιμωρήσει τον Τζον Γεμς από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο μέχρι τον Ιανουάριο του 2026», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η FA.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμωρία που έχει δοθεί ποτέ σε συμμετέχοντα στο αγγλικό ποδόσφαιρο για διακρίσεις και ακολουθεί την απόφασή μας να ασκήσουμε έφεση και να αμφισβητήσουμε την ετυμηγορία της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Επιτροπής μετά την πρώτη ακρόαση τον Ιανουάριο. Διαφωνήσαμε έντονα με την αρχική τους τιμωρία, καθώς και με ορισμένα από τα στοιχεία της κρίσης τους, τα οποία βασικά πιστεύαμε ότι δεν ήταν κατάλληλα για τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διέπραξε ο Τζον Γεμς».

Ο βρετανικός οργανισμός κατά των διακρίσεων Kick It Out χαιρέτισε την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών να παρατείνει την απαγόρευση, χαρακτηρίζοντάς την «στιγμή ορόσημο».

«Συμφωνούμε ολόψυχα με το συμπέρασμά τους ότι η αρχική κρίση ότι «δεν ήταν συνειδητός ρατσιστής» είναι «αβάσιμη»», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Kick It Out, Τόνι Μπέρνετ.

«Οι ισχυρές κυρώσεις είναι ζωτικής σημασίας για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η ρατσιστική, ισλαμοφοβική και μεροληπτική γλώσσα δεν θα γίνει ανεκτή στο ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε ότι η απαγόρευση-ρεκόρ που επιβλήθηκε στον Γεμς σήμερα θα είναι μια στιγμή ορόσημο που θα επιτρέψει σε περισσότερα θύματα διακρίσεων να εμφανιστούν και παρέχει μια ισχυρή δήλωση ότι η κατάχρηση της δυναμικής εξουσίας μεταξύ προπονητή και παίκτη θα έχει σοβαρές συνέπειες.»

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!