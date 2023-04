Οικονομία

Συντάξεις - αναδρομικά: το σχέδιο για την επιστροφή τους

Ποιο αναμένεται να είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την επιστροφή των αναδρομικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», το σχέδιο της κυβέρνησης είναι οι συνταξιούχοι να λάβουν ποσά από 800 έως περίπου 3.300 ευρώ για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 από τις περικοπές των επικουρικών και την κατάργηση των δώρων.

Τα αναδρομικά συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ αναμένεται να αρχίσουν να καταβάλλονται σε δόσεις από το 2024 και σε βάθος τετραετίας ή πενταετίας. Η ρύθμιση αυτή θα σταθμιστεί από το οικονομικό επιτελείο ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο και πρόκειται να συμπεριληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ. Επομένως, αποτελεί μέρος των παροχών για την επόμενη τετραετία.

Μεταξύ των ενισχύσεων που προβλέπονται για τα επόμενα 4 χρόνια, εφόσον εκλεγεί η ΝΔ, είναι η καταβολή του εφάπαξ επιδόματος της προσωπικής διαφοράς, η μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και η ετήσια καθιερωμένη αύξηση των συντάξεων (πληθωρισμός συν ανάπτυξη διά δύο).

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά οι συνταξιούχοι είχαν ζητήσει αναδρομικά 84 μηνών (2012-2021) που τους είχαν επιδικάσει οι υπ’ αριθ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Ωστόσο, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ανέτρεψε τις δικές του αποφάσεις του 2015 που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων και επιδίκασε αναδρομικά μόνο 11 μηνών, και μάλιστα μόνο για όσους είχαν ασκήσει αγωγή έως 31-7-2020.

Όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, τα αναδρομικά για δημοσιονομικούς λόγους, ενώ τα δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, πρέπει να τα λάβουν μόνον όσοι εξ αυτών άσκησαν αγωγή έως 31-7-2020.

Σήμερα, ούτε οι 300.000 συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι 31-7-2020 αλλά ούτε και τα 2.000.000 συνταξιούχοι που δεν άσκησαν αγωγή δεν έχουν λάβει απολύτως τίποτα.

Συντάξεις: Τα αναδρομικά που επιδίκασε το ΣτΕ

Τα αναδρομικά που επιδίκασε αμετάκλητα το ΣτΕ (με την πρόσφατη απόφασή του) σε όσους συνταξιούχους κατέθεσαν αγωγές έως τις 31-7-2020 αφορούν:

Μειώσεις επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων εορτών και θέρους επικουρικών συντάξεων της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

Επιδόματα εορτών και θέρους κύριων συντάξεων, της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Τόκους (6% έως τον Απρίλιο του 2019 και 3% στη συνέχεια) επί των ποσών που επιστράφηκαν στις κύριες συντάξεις και επί των ποσών που θα πάρουν τώρα για τις επικουρικές και τα επιδόματα εορτών και θέρους.