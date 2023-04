Αθλητικά

Barcelona Open - Τσιτσιπάς: σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στον ημιτελικό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε εύκολα στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τον Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μία εύκολη νίκη κόντρα στον Άλεξ ντε Μινόρ, πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης στη Βαρκελώνη.

Ο Έλληνας τενίστας, κέρδισε με 2-0 σετ (6-4, 6-2 σε 80 λεπτά) και έφτασε το μεταξύ τους σκορ στο 9-0, για να πάρει το εισιτήριο στα ημιτελικά της Βαρκελώνης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο τον Λορέντζο Μουζέτι.

Για ένα ακόμη ματς έπαιξε πολύ ώριμα και πειθαρχημένα, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά στο σερβίς (18/20 κερδισμένους πόντους σε δεύτερο σερβίς και σε πρώτο είχε 21/29), την ώρα που ο αντίπαλός του έκανε σωρεία λαθών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (είχε 28 αβίαστα έναντι 17 του Στέφανου, ενώ αμφότεροι είχαν από 12 winners).

Ο Τσιτσιπάς κάνει εξαιρετικό τουρνουά μέχρι στιγμής, έχοντας χάσει σε τρία ματς μόλις 17 games (έχει κερδίσει 36).

