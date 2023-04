Υγεία - Περιβάλλον

ΗΠΑ - αμβλώσεις: το Ανώτατο Δικαστήριο “μπλοκάρει” τους περιορισμούς στη χορήγηση χαπιών

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την αναστολή των περιορισμών για τη χρήση χαπιών για τη διακοπή κύησης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει προς το παρόν την ελεύθερη πρόσβαση στο ευρέως διαδεδομένο χάπι για τις αμβλώσεις, αναστέλλοντας τους περιορισμούς που προέβλεπαν προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την αναστολή των περιορισμών και δικαιώθηκε, αφού έγιναν αποδεκτά τα σχετικά αιτήματα από το υπουργείο Δικαιοσύνης και τη φαρμακευτική εταιρία Danco Laboratories.

Ο δικαστής του Τέξας Μάθιου Κασμέρικ – ο οποίος διορίστηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ανέστειλε αρχικά, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, την άδεια που είχε λάβει το χάπι μιφεπριστόνης από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ακολούθως, το τριμελές ομοσπονδιακό Εφετείο της Νέας Ορλεάνης ανέστειλε την εφαρμογή αυτής της απόφασης, διατηρώντας όμως κάποιους από τους περιορισμούς: οι γυναίκες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το χάπι αυτό θα έπρεπε να επισκεφθούν τρεις φορές τον γιατρό τους και να μην έχουν ξεπεράσει την 7η εβδομάδα της κύησης. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η αποστολή του φαρμάκου με το ταχυδρομείο.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σημαίνει ότι οι Αμερικανίδες μπορούν να λαμβάνουν απρόσκοπτα χάπια μιφεπριστόνης για τη φαρμακευτική διακοπή της κύησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας ότι θα εξακολουθήσει να καταπολεμά «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις σε βάρος της υγείας των γυναικών».

