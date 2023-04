Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: καρδιοχτύπι αλλά... νίκη για τον “δικέφαλο του βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικέφαλος του βορρά κατάφερε αν και δύσκολα να πάρει τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα Πατρων.

Διατηρώντας στη ψυχραιμία του στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ νίκησε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, στην πρώτη αναμέτρηση για την πρώτη φάση των πλέι οφ, τον Προμηθέα με 78-75 και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση της post-season. Επόμενο ματς για τις δύο ομάδες, την προσεχή Τετάρτη (26/4), στην Πάτρα.

Κορυφαίος για τους «ασπρόμαυρους», με νταμπλ-νταμπλ, ήταν ο Χρήστος Σαλούστρος (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Γιάνικ Φράνκε (18 πόντοι), Νέιτ Ρένφρο (10 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 κοψίματα). Ξεχώρισαν για τους Αχαιούς οι Τζορτζ Κόντιτ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Τζο Τόμασον (13 πόντοι, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Αντονι Κάουαν (12 πόντοι, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 38-32, 58-61, 78-75

Με τους Κουλμπόκα, Ντάνγκουμπιτς να βρίσκουν στόχο (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, αντίστοιχα), ο Προμηθέας... άνοιξε λογαριασμό και προηγήθηκε, με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με 5-0. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους σκορ 12-2, έχοντας κυρίαρχο, αμυντικά και επιθετικά, τον Ρένφρο και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 5’ με +5 (12-7). Διαφορά που με τους Τσιακμά, Πόλεϊ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, «ανέβηκε» στο 11’ στο +9 (22-13) και στο 16’ στο +10 (31-21).

Οι πρωτοβουλίες του Κόντιτ, συνδυαστικά με επιπόλαιες επιλογές των «ασπρόμαυρων», βοήθησαν τους Πατρινούς να πλησιάσουν στο 21’ στους 5 πόντους (40-35). Ο «Δικέφαλος», με τους Σαλούστρο, Φράνκε να «εκτελούν» από τα 6.75μ., ξέφυγε εκ νέου με +9 (50-41), ο Προμηθέας, όμως, «έτρεξε» επιμέρους σκορ 18-6 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 29’ (56-59).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και παίρνοντας λύσεις επιθετικά από τους Σαλούστρο, Ρένφρο, Τσιακμά, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και με επιμέρους σκορ 15-2 πήγε στο +10 στο 37’ με 71-61.

Οι Αχαιοί δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Πιέζοντας από την επαναφορά και με 3/3 τρίποντα, δύο από τον Τόμασον και ένα από τον Κάουαν, πλησίασαν στον πόντο (76-75), με 32΄΄ να απομένουν για τη λήξη. Ένα λάθος του Τσιακμά, το οποίο διόρθωσε, ελάχιστα αργότερα, με κλέψιμό του, ο Μαργαρίτης, και 2/2 βολές από τον Φράνκε, στα 6,8΄΄ πριν το φινάλε, έδωσαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 78-75.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 18 (2), Ράιλι 5, Τσιακμάς 7 (1), Χαντς 3, Μαργαρίτης 5, Πόλεϊ 4, Σάιμπερτ 1, Κακλαμανάκης 4, Καμπερίδης 3 (1), Σαλούστρος 18 (2), Ρένφρο 10

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 12 (2), Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Μουράτος 2 , Χογκ 4 , Κουλμπόκα 10 (1), Κόντιτ 14 , Τσαϊρέλης 4, Γκίκας 8 (2) , Τόμασον 13 (3)

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)