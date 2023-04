Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: η Βουλή φωτίζεται με το λογότυπο (εικόνες)

Η Βουλή προβάλλει στην όψη της το λογότυπο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου.

Το λογότυπο της Ημέρας Βιβλίου 2023 με θέμα ΔΙΑΒΑΖΩ & ΑΛΛΑΖΩ προβλήθηκε σήμερα στην πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με τον τρόπο αυτό, όπως και με τις άλλες εκδηλώσεις της, η Βουλή εκπέμπει το μήνυμα της μεγάλης και διαχρονικής αξίας του βιβλίου και της ανάγνωσης στη διαμόρφωση του πολίτη αλλά και στην ποιότητα της δημοκρατίας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κοινοβουλίου».

Η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε και φέτος στον καθιερωμένο Περίπατο Βιβλίου στις 22 Απριλίου που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου στο πλαίσιο της Ημέρας Βιβλίου με τη συμμετοχή 63 δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών, βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων. Το Σάββατο, 22 Απριλίου, η Βιβλιοθήκη της Βουλής υποδέχθηκε το κοινό στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου, σε χώρους εργασίας και φύλαξης πολύτιμων και σπάνιων θησαυρών της, ενώ παράλληλα άνοιξε την πύλη του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου για να ξεναγήσει τους επισκέπτες στις εκθέσεις της, στο εργαστήριο συντήρησης, στο αναγνωστήριο και στα βιβλιοστάσιά της.

Η 23η Απριλίου έχει καθιερωθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, προς τιμήν δύο κορυφαίων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, που έφυγαν από τη ζωή στις 23 Απριλίου 1616.

