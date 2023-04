Πολιτική

Σουδάν - Δένδιας: απεγκλωβισμός ακόμη 10 Ελλήνων πολιτών

Σε ποια χώρα βρίσκονται, έχοντας κατορθώσει να αφήσουν πίσω τους τον εφιάλτη του εμφυλίου στο Σουδάν. Τι αναφέρει ο Νίκος Δένδιας.

Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter, στις 08:08 της Δευτέρας, ο Νίκος Δένδιας, «Απεγκλωβίστηκαν επιπλέον 10 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους από το Σουδάν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί, αυτή τη φορά με τη βοήθεια της Ιταλίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους».

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτεριικών, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια των συνεχιζόμενων επικοινωνιών και συντονισμού ενεργειών, του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με ομολόγους του, και των σχετικών οδηγιών του προς την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, απεγκλωβίστηκαν επιπλέον 10 άτομα, αυτή τη φορά με τη βοήθεια της Ιταλίας. Οι εν λόγω, βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί. Η ομάδα των 10 αποτελείται από Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνουμε, ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί και το γαλλικό αεροπλάνο το οποίο μετέφερε και τους δυο Έλληνες τραυματίες, όπως είχε γνωστοποιηθεί σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τις εξελίξεις αυτές ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Τζιμπουτί βρίσκεται η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και η Επίτιμη Πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας. Κατά τη διάρκεια του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Ιταλό ομόλογό του, Antonio Tajani, για την ουσιαστική βοήθεια της Ιταλίας στον απεγκλωβισμό των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν. Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη».

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει στήσει το σχέδιο «Κόσμος» την απομάκρυνση με τη βοήθεια των γαλλικών δυνάμεων, με τις οποίες υπάρχει συντονισμός τα τελευταία 24ωρα.

Το βράδυ της Κυριακής, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διασώθηκαν τα πρώτα 8 άτομα ελληνικής υπηκοότητας, με τη συνδρομή της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και οι δύο τραυματισμένοι Έλληνες. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση χαρακτηριστικά: "Σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί. Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης."

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Colonna, καθώς και προς την Γαλλίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν».

Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των πρώτων ξένων πολιτών από το Σουδάν αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Από τη 15η Απριλίου, οι δυο στρατηγοί που βρίσκονται στην εξουσία στο Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021 ρίχτηκαν σε ανελέητο πόλεμο.Σύμφωνα με τους αριθμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι εχθροπραξίες στη χώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 420 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 3.700 και πλέον.

Συνεχίζονται οι διεθνείς επιχειρήσεις απεγκλωβισμού υπηκόων ξένων χωρών από το Σουδάν

Το πρώτο στρατιωτικό αεροσκάφος της Μπούντεσβερ με 101 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το Σουδάν προσγειώθηκε στο Βερολίνο νωρίς το πρωί, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Το αεροσκάφος μετέφερε τους πρώτους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τη χώρα στη Γερμανία από την ιορδανική στρατιωτική βάση Αλ Αζράκ, που ο γερμανικός στρατός χρησιμοποιεί ως κέντρο για την επιχείρηση. Μέχρι στιγμής ο γερμανικός στρατός απομάκρυνε αεροπορικώς 313 ανθρώπους από Σουδάν, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς.

Η Ιταλία απομάκρυνε χθες Κυριακή όλους τους υπηκόους της που είχαν ζητήσει να εγκαταλείψουν το Σουδάν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, η οποία απηύθυνε έκκληση να «τελειώσει ο πόλεμος και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Όλοι οι συμπολίτες μας που είχαν ζητήσει να φύγουν απομακρύνθηκαν», ανέφερε η πρωθυπουργός. Ανάμεσα στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν «βρίσκονταν επίσης αλλοδαποί», διευκρίνισε.

Νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, ο Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε στην εκκένωση από τον ιταλικό στρατό «περίπου 200 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων Ελβετών και μελών της αποστολικής νουντσιατούρας (σ.σ. της διπλωματικής αποστολής του Βατικανού στο Σουδάν). Μέσω Twitter, ο κ. Ταγιάνι διευκρίνισε πως οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν βρίσκονταν «εν πτήσει προς το Τζιμπουτί».

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχώρησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου εκατό ανθρώπων από το Σουδάν. «Ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε από το Χαρτούμ λίγο πριν από τις 23:00 (00:00 ώρα Ελλάδας) με περίπου εκατό επιβάτες», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, που διευκρίνισε πως το αεροσκάφος μεταβαίνει στο Τζιμπουτί.

Η Ισπανία ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση καθώς πολλές άλλες χώρες -οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία...- απομάκρυναν επίσης τους πολίτες ή το διπλωματικό τους προσωπικό από το Σουδάν.

Ανάμεσα στους 100 επιβαίνοντας στο αεροσκάφος είναι τριάντα υπήκοοι Ισπανίας και περίπου 70 υπήκοοι Πορτογαλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ιρλανδίας, Μεξικού, Βενεζουέλας, Κολομβίας, Αργεντινής και Σουδάν, εξήγησε το ισπανικό ΥΠΕΞ.