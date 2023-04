Κόσμος

Σουδάν - απεγκλωβισμός Ελλήνων: συνεχίζεται η επιχείρηση - οι πρώτοι διασωθέντες

Ανάμεσα στους πρώτους διασωθέντες, και οι δύο τραυματίες Έλληνες. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις απομάκρυνσης χιλιάδων ξένων πολιτών από το Χαρτούμ.

Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει στήσει το σχέδιο «Κόσμος» την απομάκρυνση με τη βοήθεια των γαλλικών δυνάμεων, με τις οποίες υπάρχει συντονισμός τα τελευταία 24ωρα.

Υπενθυμίζεται ότι στη νότια Αίγυπτο προσγειώθηκαν τα δύο μεταγωγικά της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα C-130 και ένα C-27J, με 15 επίλεκτα μέλη των Ειδικών Δυνάμεων, που θα συνδράμουν στο σχέδιο απεγκλωβισμού Ελλήνων και Κυπρίων πολιτών από το Σουδάν. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί, επίσης, ιατρικό προσωπικό με το απαραίτητο υλικό και ο διευθυντής της Α8 Διεύθυνσης Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής του Υπουγείου Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Σούλιος.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διασώθηκαν τα πρώτα 8 άτομα, με τη συνδρομή της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και οι δύο τραυματισμένοι Έλληνες. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση χαρακτηριστικά: "Σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί. Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης."

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Colonna, καθώς και προς την Γαλλίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν».

Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των πρώτων ξένων πολιτών από το Σουδάν αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Sur ordre du President de la Republique et en coordination avec @francediplo, les armees ???? declenchent l’operation #SAGITTAIRE



Evacuation des ressortissants ???? et d’autres nations, a l’abri des combats de #Khartoum. pic.twitter.com/87Z6xSgero — Chef d'etat-major des armees (@CEMA_FR) April 23, 2023





Σε εξέλιξη επιχειρήσεις απομάκρυνσης χιλιάδων ξένων πολιτών από το Χαρτούμ

Πολλές χώρες ξεκίνησαν την επιχείρηση επαναπατρισμού των πολιτών τους από το Σουδάν, όπου μαίνονται εδώ και μία εβδομάδα οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης. Λόγω των μαχών, χιλιάδες ξένοι, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής, αποκλείστηκαν στο Χαρτούμ και άλλες περιοχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται από αέρος, Κάποιες χώρες προτίμησαν να απομακρύνουν τους υπηκόους τους δια θαλάσσης, μέσω του Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα λιμάνι που απέχει 800 χιλιόμετρα από το Χαρτούμ.

-ΗΠΑ-

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της εκεί. Παράλληλα, ζήτησε να τερματιστούν οι «παράλογες» συγκρούσεις.

"Αυτή η τραγική βία στο Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους αμάχους. Είναι παράλογο και πρέπει να σταματήσει", τόνισε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για την εκκένωση των Αμερικανών χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα του στρατού. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των Αμερικανών που απομακρύνθηκαν, αν και πρόκειται για τουλάχιστον 70 ανθρώπους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Προς το παρόν δεν προβλέπεται να απομακρυνθούν οι άλλοι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Σουδάν και υπολογίζονται σε πολλές εκατοντάδες.

-Ευρωπαϊκή Ένωση-

Η Γαλλία έθεσε σε εφαρμογή την επιχείρηση «Τοξότης» για την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού της, Γάλλων πολιτών αλλά και Ευρωπαίων από «συμμαχικές χώρες», μεταξύ των οποίων και Ελλήνων κατοίκων του Σουδάν. Πηγές των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας σχολίασαν ότι η επιχείρηση αυτή είναι «εξαιρετικά περίπλοκη» καθώς διεξάγεται σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου, επιπλέον, «τα δίκτυα δεν λειτουργούν πια», ενώ είναι αναγκαίος ο ακριβής γεωεντοπισμός των πολιτών που θα απομακρυνθούν.

Στο πρώτο αεροσκάφος που αναχώρησε από το Χαρτούμ και έφτασε ήδη στο Τζιμπουτί επέβαιναν και λίγοι Ολλανδοί, ενώ μια άλλη ομάδα Ολλανδών έφυγε οδικώς από τη σουδανική πρωτεύουσα, με ένα κομβόι του ΟΗΕ, όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Βόκπε Χούκστρα.

Η Ιταλία ξεκίνησε επίσης την επιχείρηση για την απομάκρυνση περίπου 200 ανθρώπων, από τους οποίους οι 140 είναι Ιταλοί και οι υπόλοιποι Ελβετοί και μέλη της πρεσβείας του Βατικανού στο Χαρτούμ, όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Εξάλλου, ένα γερμανικό μεταγωγικό προσγειώθηκε το απόγευμα σήμερα στο Χαρτούμ για να παραλάβει περίπου 200 άτομα, ωστόσο το Βερολίνο προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι ξένοι πολίτες από το Σουδάν.

Η Σουηδία έχει στείλει περίπου 150 στρατιώτες για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση διπλωματών και πολιτών της ενώ και η Νορβηγία αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό της από τη χώρα.

-Βρετανία, Ιρλανδία-

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε σήμερα πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του απομάκρυναν από το Σουδάν τα μέλη του βρετανικού διπλωματικού προσωπικού και τις οικογένειές τους.

Ο υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας διευκρίνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση «μαζί με τις ΗΠΑ, τη Γαλλίας και άλλους συμμάχους». Σ' αυτή συμμετείχαν «περισσότερα από 1.200 μέλη» των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ιρλανδία από την πλευρά της ανέφερε ότι ξεκίνησε η «διαδικασία εκκένωσης» για την απομάκρυνση των πολιτών της.

-Αραβικές χώρες-

Η Αίγυπτος ξεκίνησε τη μεταφορά των πολιτών της από το Πορτ Σουδάν και το Ουάντι Χάλφα, στον βορρά του Σουδάν. Νωρίτερα, προέτρεψε τους Αιγύπτιους που βρίσκονται στο Χαρτούμ να παραμείνουν στην ασφάλεια των σπιτιών τους, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Το Κάιρο τόνισε ότι χρειάζεται να οργανωθεί προσεκτικά μια ασφαλής επιχείρηση ώστε οι 10.000 Αιγύπτιοι που ζουν στο Σουδάν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, ένας Αιγύπτιος διπλωμάτης τραυματίστηκε από πυρά, ωστόσο δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Από το Σάββατο, η Σαουδική Αραβία παρέλαβε 91 Σαουδάραβες και περίπου 60 πολίτες από 12 άλλες χώρες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι όλοι οι πολίτες του που ήθελαν να φύγουν από το Σουδάν έφτασαν ήδη στην Τζέντα ενώ το Κατάρ ευχαρίστησε το Ριάντ για τη βοήθεια που προσέφερε. Σε μια ανακοίνωσή του, ο στρατός του Σουδάν κατηγόρησε τις RSF ότι επιτέθηκαν και λεηλάτησαν το κομβόι των Καταριανών διπλωματών που κατευθύνονταν στο Πορτ Σουδάν, ωστόσο το Κατάρ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για αυτήν την πληροφορία. Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για την ίδια ομάδα διπλωματών που έφυγε για τη Σαουδική Αραβία.

Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι 14 πολίτες του μεταφέρθηκαν «σε ασφαλή τοποθεσία στο Πορτ Σουδάν» και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση και των υπολοίπων από το Χαρτούμ. Το διπλωματικό προσωπικό είχε ήδη αναχωρήσει το Σάββατο.

Η Ιορδανία ξεκίνησε την απομάκρυνση περίπου 300 πολιτών της ενώ ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι 60 πολίτες του αναχώρησαν οδικώς και είναι «ασφαλείς».

Η πρεσβεία της Τυνησίας στο Χαρτούμ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση επαναπατρισμού των Τυνήσιων θα ξεκινήσει αύριο, Δευτέρα.

Η Λιβύη έκανε γνωστό ότι 83 πολίτες, της, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες, μέλη των οικογενειών τους, φοιτητές και υπάλληλοι τραπεζών, έφτασαν στο Πορτ Σουδάν και θα επαναπατριστούν από εκεί.

-Τουρκία, Ρωσία, άλλες χώρες-

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα επαναπατρίσει τους πολίτες της που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες δια ξηράς «περνώντας από μια τρίτη χώρα». Η απομάκρυνση περίπου 600 Τούρκων ξεκίνησε σήμερα από δύο συνοικίες του Χαρτούμ και από το Ουάντ Μαντάνιμ μια πόλη 200 χιλιόμετρα νοτίως της σουδανικής πρωτεύουσας. Η εκκένωση της συνοικίας Καφούρι, στο βόρειο Χαρτούμ, αναβλήθηκε «μέχρι νεωτέρας» λόγω μιας έκρηξης που σημειώθηκε κοντά στο σημείο συγκέντρωσης των Τούρκων, όπως ανακοίνωσε η τουρκική πρεσβεία.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Χαρτούμ είπε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι 140 από τους περίπου 300 Ρώσους κατοίκους του Σουδάν εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν. Προς το παρόν είναι αδύνατον να εφαρμοστεί το σχέδιο εκκένωσης, επειδή «περιλαμβάνει το πέρασμα συνόρων», εξήγησε.

Άλλες χώρες, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, ετοιμάζονται επίσης να απομακρύνουν τους πολίτες τους, αναπτύσσοντας δυνάμεις σε γειτονικές χώρες. Η Ινδονησία «λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να βγάλει με ασφάλεια τους Ινδονήσιους από το Σουδάν ενώ η Ινδία «συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της» για τον ίδιο σκοπό, ανέφεραν τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Η Ινδία έχει στείλει ένα πολεμικό πλοίο στο Πορτ Σουδάν και δύο στρατιωτικά αεροσκάφη στην Τζέντα, στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας ενώ προέτρεψε του πολίτες της να αποφεύγουν «αχρείαστα ρίσκα».

