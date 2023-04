Πολιτική

Εκλογές 2023: Καλλιάνος - Τζάκρη - Μάντζος για τις κάλπες στις 21 Μαΐου (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” οι εκπρόσωποι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες.

Μπορεί να είναι μόλις η πρώτη «εργάσιμη» ημέρα της επίσημης προεκλογικής περιόδου, ωστόσο η ένταση στο πολιτικό σκηνικό παραμένει υψηλή, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με πάθος για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και τα διλλήματα των εκλογών.

Στον πολιτικό διάλογο τις τελευταίες ώρες κυριαρχούν ακόμη τόσο τα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, όσο και οι συζητήσεις για debate Μητσοτάκη – Τσίπρα, όσο και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες, με τον Αλέξη Τσίπρα πάντως να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιδιώξει τον σχηματισμό «κυβέρνησης των ηττημένων», εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερος το βράδυ της Κυριακής των εκλογών.

Την πολιτική επικαιρότητα σχολίασαν με πάθος, το πρωί της Δευτέρας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι:

Γιάννης Καλλιάνος , Υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Αθήνας

, Υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Αθήνας Θεοδώρα Τζάκρη, Υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλλα και

Υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλλα και Δημήτρης Μάντζος, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





