Πολιτική

Εκλογές 2023: Στυλιανίδης και Αθανασίου για τον Έβρο και τις συνεργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον "δρόμο για τις κάλπες" οι δύο υποψήφιοι, τοποθετήθηκαν για καίρια ζητήματα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, Νάσος Αθανασίου.

Οι δύο άνδρες, διασταύρωσαν τα ξίφη τους απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης μίλησε μεταξύ άλλων για την περιοχή του Έβρου και τη σημασία που έχει η περιοχή για τη χώρα μας, ενώ από την πλευρά του ο Νάσος Αθανασίου "έριξε τα βέλη" του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους "κακοπληρωτές" δημόσιων χρεών στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ήταν η γενοκτονία των Αρμενίων, με αφορμή και τη σημερινή επέτειο, η τουρκική προκλητικότητα, το τραπεζικό σύστημα και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Ολόκληρο το απόσπασμα:

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε 4χρονο: Αγρίνιο: Εφτά χρόνια κάθειρξη στον 28χρονο ποδοσφαιριστή

Ναρκωτικά: “Χρυσή μπάζα” διακινητή - Επεισοδιακή η σύλληψη του (εικόνες)

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ