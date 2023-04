Αθλητικά

NBA - Μπακς: O Αντετοκούνμπο επέστρεψε με triple double, αλλά ο Μπάτλερ έκανε... πάρτι

Τα «ελάφια» πλέον βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στην σειρά με τους Μαϊάμι Χιτ. Οι Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη επί των Γκρίζλις.



Με τον Τζίμι Μπάτλερ να κάνει... απίθανα πράγματα και να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 56 πόντους (σ.σ. ρεκόρ ομάδας) οι Χιτ επικράτησαν των Μπακς με 119-114 στο Μαϊάμι και έκαναν το 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου της Ανατολής. Πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο καθώς χρειάζονται τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς προκειμένου να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων και έκανε μεγάλο ματς σημειώνοντας triple-double το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να κάνουν οι Μπακς το break. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (12/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές), 10 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 5 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Μεγάλο ματς και για τον Μπρουκ Λόπεζ που είχε 36 πόντους με 11 ριμπάουντ. Δυστυχώς σε κακή ημέρα βρέθηκαν οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ που σημείωσαν από 14 πόντους με 4/12 και 6/19 σουτ αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στους νικητές, ο Μπάτλερ είχε 56 πόντους (16/20 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 15/18 βολές) ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Μπαμ Αντεμπάγιο και 12 ο Κέιλεμπ Μάρτιν.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της σειράς έχουν ως εξής:

Game 1: Μπακς - Χιτ 117-130

Game 2: Μπακς - Χιτ 138-122

Game 3: Χιτ - Μπακς 121-99

Game 4: Χιτ - Μπακς 119-114

Game 5: Ξημερώματα Πέμπτης 27/4 (04:30)

Game 6: Ξημερώματα Σαββάτου 29/4 (Αν χρειαστεί)

Game 7: Ξημερώματα Δευτέρας 01/5 (Αν χρειαστεί)

Στο άλλο χθεσινό ματς, οι Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη επί των Γκρίζλις στην παράταση με 117-111 (κ.α. 104-104) και έκαναν το 3-1 στη σειρά μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Όστιν Ριβς με 23 πόντους ενώ 22 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Λεμπρόν Τζέιμς. Σε ότι αφορά στον Άντονι Ντέιβις είχε 12 πόντους και 11 ριμπάουντ με 4/13 σουτ.

Για τους Γκρίζλις ο Ντέσμοντ Μπέιν είχε 36 πόντους, ο Τζα Μοράντ είχε 19 πόντους αλλά με 8/24 σουτ και ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 14 πόντους με 14 ριμπάουντ και 5 μπλοκ.

