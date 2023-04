Life

Οι “Άγριες Μέλισσες” έρχονται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV (εικόνες)

Η σειρά-φαινόμενο που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

3 κύκλοι που προκάλεσαν έντονα συναισθήματα με τη δυνατή πλοκή τους.

421 επεισόδια που έκοψαν την ανάσα με τις καταιγιστικές εξελίξεις τους.

500 ηθοποιοί που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές με τις συγκλονιστικές ερμηνείες τους.

150 διακεκριμένοι συντελεστές που υπό την καθοδήγηση μιας εμπνευσμένης, δημιουργικής ομάδας, έδωσαν στη μικρή οθόνη την αισθητική και την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου.

Από το πρώτο τους κιόλας πέταγμα, οι «Άγριες Μέλισσες» καθήλωσαν τους τηλεθεατές, κι έγιναν σημείο αναφοράς για την ελληνική μυθοπλασία.

Με την υπογραφή του επιτυχημένου συγγραφικού διδύμου Τσαμπάνη - Καλκόβαλη στο σενάριο, και υπό τις οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτου αποθεώθηκαν και πέταξαν ψηλά.

Από τη Δευτέρα 1η Μαΐου, και καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή στις 19:00, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV θα ξετυλίγει την ιστορία που μας συγκίνησε, προβάλλοντας σε επανάληψη τη σειρά-φαινόμενο.

Το Διαφάνι ανοίγει, και πάλι, τις πόρτες των σπιτιών του και οι ήρωες που μας συγκίνησαν ξετυλίγουν τη ζωή και τον μύθο τους.

Όλα ξεκινούν από την αρχή…

Δείτε το τρέιλερ:

