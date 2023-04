Κοινωνία

Κολωνός: Την έπιασαν επ' αυτοφώρω για διάρρηξη

Χειροπέδες σε 43χρονη για διάρρηξη σε σπίτι στον Κολωνό. Τι βρέθηκε πάνω της.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 43χρονη αλλοδαπή για διάρρηξη σε σπίτι στον Κολωνό και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, μετά από σήμα που έλαβαν από το Κέντρο για διάρρηξη σπιτιού στον Κολωνό, εντόπισαν τη 43χρονη και την ακινητοποίησαν. Στην κατοχή της βρέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, σπρέι πιπεριού και διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε φθορά της κεντρικής εισόδου και παραβιασμένη η πόρτα του πρώτου ορόφου.

Η 43χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

