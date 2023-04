Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Αστυπάλαια

Ισχυρή δόνηση ταρακούνησε το νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Αστυπάλαια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 25 χιλιόμετρα νότια της Αστυπάλαιας και είχε εστιακό βάθος 108.4 χλμ.

