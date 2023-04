Πολιτική

Εκλογές 2023: Σκέρτσος και Γεροτζιάφας στον δρόμο προς την κάλπη (βίντεο)

Οι τοποθετήσεις των δύο ανδρών στο κεντρικό δελτίο εισήσεων του ΑΝΤ1, εν όψει των εθνικών εκλογών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας και ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄Θεσσαλονίκης.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, οι δύο άνδρες, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, εν όψει των εκλογών στις 21 Μαΐου, για ζητήματα όπως οι μετεκλογικές συνεργασίες, την απλή αναλογική και την... πρώτη κάλπη.

Ο Άκης Σκέρτος, τόνισε ότι είναι αφερέγγυες, οι μετεκλογικές συνεργασίες που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς μπορεί ο λαός, να νομίζει για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τελικά να έρθει συνεργασία με τον Βαρουφάκη και το "σχέδιο Δήμητρα".

Στη συνέχεια, μετά την τοποθέτηση του Γρηγόρη Γεροτζιάφα σχετικά με το σύστημα υγείας αλλά και τους νεκρούς από την πανδημία, υπήρξε μια ένταση στον "αέρα", με τους δύο άνδρες να θέτουν τους προβληματισμούς τους σχετικά.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις δηλώσεις του Γρηγόρη Γεροτζιάφα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Μετά τον κ. Δραγασάκη, τον κ. Τσακαλώτο, τον κ. Παπαχριστόπουλο και τον κ. Χατζησωκράτη, σήμερα ήταν η σειρά του κ. Γεροτζιάφα να μιλήσει για κυβέρνηση ηττημένων, λέγοντας μάλιστα πως η κυβέρνηση ηττημένων επιβάλλεται αν βγαίνουν οι αριθμοί! Οι προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφείς! Θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο κυβέρνηση ηττημένων, αν μετά το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου «βγαίνουν τα κουκιά», ό,τι και να λέει σήμερα για «ξεκάρφωμα» ο κ. Τσίπρας."

