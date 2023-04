Πολιτική

Υποκλοπές - Δένδιας: Απόλυτη παραποίηση όσων είπα

Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, για τα δημοσιεύματα σχετικά με την αναφορά του στο ζήτημα των υποκλοπών.

Για απόλυτη παραποίηση των λεχθέντων του έκανε λόγο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα «9,84», ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ερωτηθείς για δημοσιεύματα σχετικά με χθεσινή του αναφορά στο ζήτημα των υποκλοπών, σε συνέντευξη που έδωσε.

«Αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτά συνήθως είναι εκ του πονηρού και το ξέρουμε όλοι, είναι η απόλυτη παραποίηση των λεχθέντων από εμένα. Έχω μπροστά μου την αποδελτίωση των όσων είπα, δεν πρόκειται να επανέλθω σε αυτά. Απλώς, είναι καλό οι παραποιήσεις, οι ερμηνείες, να έχουν ένα λογικό, τουλάχιστον, όριο. Μία σχέση με τα αρχικώς λεχθέντα, μέχρι εκεί. Είχα πει ό,τι είχα να πω. Το είπα καθαρά. Τελεία και παύλα» είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας στην πρωινή συνέντευξή του στον «Αθήνα 9,84».

Τσαπανίδου: Οι δηλώσεις Δένδια δείχνουν ότι και στη ΝΔ πίσω από τις υποκλοπές βλέπουν τον Μητσοτάκη

Δήλωση σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου στην οποία αναφέρει:

"Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν μπορούν να συγκαλύπτουν άλλο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Οι δηλώσεις του κ. Δένδια δείχνουν ότι και μέσα στο ίδιο του το κόμμα πίσω από τις υποκλοπές βλέπουν τον κ. Μητσοτάκη.

Η συγκάλυψη όμως τελειώνει στις 21 Μαΐου και η Δικαιοσύνη επιστρέφει."

