Βόλεϊ: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδας

Τον 31ο τίτλο της Ιστορίας του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με εμφατικό τρόπο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τον 31ο τίτλο της Ιστορίας του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός και μάλιστα κατά τρόπο εμφατικό, αφού επιβλήθηκε 3-0 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με επίδειξη ισχύος, σημείωσε την τρίτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια στη σειρά των τελικών με τον «Δικέφαλο» κι έκλεισε ιδανικά την αγωνιστική περίοδο, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Challenge Cup Ανδρών.

Τα σετ (πρώτος ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ): 18-25, 16-25, 14-25.

Ο Ιταλός τεχνικός του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι, επανέφερε την πειραϊκή ομάδα στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, πανηγύρισε και την κατάκτηση του Challenge Cup, οπότε είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος και δικαιωμένος για τη δουλειά του.

«Παίξαμε πολύ καλά. Ίσως ο ΠΑΟΚ να είχε παραπάνω πίεση γιατί ήξερε ότι ήταν η τελευταία του ευκαιρία. Αξίζαμε τη νίκη σήμερα, αξίζαμε και το πρωτάθλημα. Στα πλέι οφ πρέπει να νικήσεις εκτός έδρας για να προχωρήσεις», δήλωσε μετά τη λήξη του τέταρτου τελικού, στη Θεσσαλονίκη, που έστεψε πρωταθλήτρια την ομάδα του.

«Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να έχεις παραπάνω συγκέντρωση. Το επίπεδο των τελικών ήταν υψηλού επιπέδου. Θέλω να αφιερώσω το πρωτάθλημα στους συνεργάτες μου, στους παίκτες μου, στην διοίκηση και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού».

Ο πασαδόρος του Ολυμπιακού, Ντράγκαν Τράβιτσα, συνέχισε την καλή παράδοση της... οικογένειας Τράβιτσα, αφού ο πατέρας του, Λιούμπομιρ, είχε οδηγήσει τον πιο πολυνίκη σύλλογο του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ στην κατάκτηση του τίτλου ως προπονητής του, το 2003.

«Πράγματι, παίξαμε πολύ καλά σήμερα. Τα σημαντικά στοιχεία ήταν η κόντρα μπάλα, τις κερδίσαμε σχεδόν όλες. Σε συνδυασμό με το σερβίς μας, ειδικά από τον Παγένκ, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

«Κάναμε μία απίστευτη σεζόν φέτος. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, όπως και στον ΠΑΟΚ που πήρε το Κύπελλο και παίξαμε μία σειρά τελικών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δείξαμε χαρακτήρα και καρδιά».

