Εκλογές - Ανδρουλάκης: το σημαντικότερο εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό (εικόνες)

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο Περιστέρι.

Σε φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Περιστέρι μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην ανάγκη αποκομματικοποίησης δημόσιων φορέων και οργανισμών, έφερε το εξής παράδειγμα: «Σήμερα μάθαμε ότι από τα 74 ονόματα της εκλογικής επιτροπής, που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, οι 44 είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, μετακλητοί υπάλληλοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και άλλα στελέχη διορισμένα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει προεκλογική εκστρατεία από τους φόρους του ελληνικού λαού. Πάνε στα χωριά, στις πόλεις, στις περιφέρειες και πληρώνετε εσείς από τη τσέπη σας την προεκλογική τους εκστρατεία. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Γι’ αυτό η πρότασή μας είναι καθαρή: Ανοικτοί διεθνείς διαγωνισμοί για τη στελέχωση νοσοκομείων, οργανισμών και όλων των φορέων».

Αναφερόμενος στο διακύβευμα της κάλπης, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η πολιτική που έχουμε χρέος να υλοποιήσουμε, έχει πρώτο και κυρίαρχο στοιχείο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας Υγείας. Σήμερα ο ελληνικός λαός πληρώνει τις τρίτες περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του. Μας ξεπερνούν μόνο οι Λιθουανοί και οι Βούλγαροι, ενώ έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Εμείς που φτιάξαμε το ΕΣΥ, -ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Παρασκευάς Αυγερινός και ο Ανδρέας Παπανδρέου-, έχουμε χρέος να αναγεννήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με μόνιμες προσλήψεις, εντάσσοντας τους υγειονομικούς μας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι δέσμευση μας, και όχι μόνο παλαμάκια μέσα στην πανδημία και μετά τίποτα. Χιλιάδες υγειονομικοί σπουδάζουν στην Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό, διότι μισθολογικά εδώ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έχουμε χρέος από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουμε το 2-4% που δίνει ο κ. Μητσοτάκης , 8-10%, όπως οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι, για να στήσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι να παίρνουν αναβολή χιλιάδες χειρουργεία εις βάρος των φτωχότερων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης, που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ιδιωτικό. Κοινωνική δικαιοσύνη για εμάς σημαίνει ισχυρή αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Για εμάς η δημόσια Παιδεία,- η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το δημόσιο πανεπιστήμιο-, είναι ο ισχυρότερος μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για να σπουδάσουν τα ελληνόπουλα εδώ και να δημιουργήσουν οικογένεια εδώ. Να αποκτήσουν πλούτο εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, ώστε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό μας και όχι να γίνουμε μια κοινωνία 8 εκατ. ενός γηρασμένου λαού, χωρίς καμία προοπτική. Για το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη το πρώτο και σημαντικότερο εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στις προγραμματικές του προτεραιότητες.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να φτιάξει ψευτοδιλήμματα. Το τελευταίο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τον Βαρουφάκη. Τον ενημερώνω - κι εδώ από το Περιστέρι- ότι αυτός είναι ικανός για να κρατήσει τη καρέκλα του πρωθυπουργού, όχι μόνο να συγκυβερνήσει με τον Βαρουφάκη, αλλά και με τον Βελόπουλο. Όπως κάνει και με τα “ορφανά” του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που τους έχει δώσει τα τρία σημαντικότερα υπουργεία της κυβέρνησής του. Αυτή η παράταξη δεν έπαιξε με τα άκρα. Είπε την αλήθεια τα δυσκολότερα χρόνια, που ήμασταν ante portas της χρεοκοπίας, όταν ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον κ. Σαμαρά προτιμούσαν τα ευχολόγια των “Ζαππείων”, δεν έκαναν τίποτα, μιμούμενοι απόλυτα τον κ. Τσίπρα» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Γιατί επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία στον H. Κασιδιάρη να κάνει εκπομπές από τη φυλακή; Που αλλού θα συνέβαινε αυτό σε όλη την Ευρώπη; Δεύτερο ερώτημα: Γιατί ο νόμος που ήρθε πριν λίγες εβδομάδες, δεν ήρθε μόλις καταδικάστηκαν οι φονιάδες της Χρυσής Αυγής; Ξέρετε γιατί; Γιατί πολύ απλά ο κ. Μητσοτάκης δεν κινείται αξιακά. Είχε το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Όσο ο Κασιδιάρης ήταν κάτω από 3%, ήταν χρήσιμος για να πέσει χαμηλά ο πήχης της αυτοδυναμίας. Όταν ο Κασιδιάρης ανέβηκε πάνω από το 3%, τότε ανέβαινε και υψηλότερα η αυτοδυναμία. Εμείς λοιπόν απέναντι στον απόλυτο οπορτουνισμό, ακόμη και σε ζητήματα που βάλουν ευθέως κατά της δημοκρατίας μας, θα μπούμε εμπόδιο και δεν θα ψαρεύουμε ψήφους στα θολά νερά, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας που δεν ψήφισε – έστω και στο τέλος – αυτή τη ρύθμιση που θωρακίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη.

