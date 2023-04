Life

“The 2Night Show”: Σβήγκος, Καρρά και Νούσης στην παρέα του Αρναούτογλου την Δευτέρα (εικόνες)

Εκλεκτή παρέα υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Πρωτομαγιάς στην εκπομπή "The 2Night Show".

Τη Δευτέρα 1η Μαΐου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σταύρο Σβήγκο. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και παρουσιαστής, ξεδιπλώνει την ανήσυχη προσωπικότητά του και μιλάει για τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής του. Μεταξύ άλλων, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στο οικογενειακό συνεργείο αυτοκινήτων, τις σπουδές ως μηχανικός και τη «στροφή» του στην υποκριτική.

Τι λέει για το πρότυπο του «βαρβάτου» άνδρα, που προωθούσαν οι προηγούμενες γενιές; Ποια είναι η σχέση με τον 5χρονο γιο του και γιατί επιλέγει να μην είναι υπερπροστατευτικός μαζί του; Για ποιο λόγο αποφάσισε να φτιάξει μια καντίνα στην αγαπημένη του παραλία; Τέλος, μοιράζεται την εθελοντική δράση του στην ομάδα «Ιθάκη», μιλάει για την εμπειρία του στα γυρίσματα της σειράς «Έρωτας φυγάς» και ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή του στην επερχόμενη θεατρική παράσταση «November».

Τη Δευτέρα, στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Νικολέττα Καρρά. Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Μιλάει για τη δύσκολη τριετία που πέρασε, τις αλλαγές που έγιναν στα προσωπικά της και εξηγεί για ποιους λόγους φοβάται τις συνεντεύξεις.

Έχει βιώσει ποτέ την απόρριψη ως γυναίκα και πώς το αντιμετώπισε; Γιατί έχει σταματήσει να κάνει σχέδια για το μέλλον; Για ποιο λόγο, αν γύριζε πίσω τον χρόνο, δεν θα επέλεγε την υποκριτική ως κύριο επάγγελμα; Επίσης, θυμάται τα παιδικά της χρόνια, το μικρόφωνο, που δεν αποχωριζόταν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως φιλόλογος, που εγκατέλειψε νωρίς. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη συμμετοχή της στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» και περιγράφει την πρωτόγνωρη εμπειρία να ερμηνεύει λαϊκά τραγούδια, με τη δική της φωνή.

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας, ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Γιώργο Νούση. Ο νεαρός ηθοποιός, μετά από χρόνια πορείας στο θεατρικό σανίδι, μιλάει για το τηλεοπτικό του «ντεμπούτο» στη σειρά «Ο παράδεισος των κυριών».

Για ποιο λόγο δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του; Γιατί υποστηρίζει τους θεατές που αποχωρούν, στη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης που δεν τους αρέσει; Πώς προέκυψε η «μανία» του να μαζεύει… ανέκδοτα; Τέλος, ο ταλαντούχος ηθοποιός ανακοινώνει με χαρά τη συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη, στη θεατρική παράσταση «Η Μαριχουάνα της Μαμάς είναι πιο γλυκιά».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

