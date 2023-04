Κουτσούμπας: Με το ΚΚΕ πιο ψηλά θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά κάθε αριστερού και προοδευτικού ανθρώπου

Πολιτική

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Καισαριανή σε συναυλία - αφιέρωμα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά.



«Από εδώ, από το ποτισμένο με αίμα Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου πριν 79 χρόνια, την Πρωτομαγιά του 1944, 200 κομμουνιστές έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, με τα μάτια περήφανα και καρφωμένα στην κάννη των ναζί εκτελεστών τους, τιμάμε τη φετινή εργατική Πρωτομαγιά. Και δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε στο δρόμο τους, ότι δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε τη θυσία τους, για να ξημερώσουν τελικά οι καλύτερες μέρες για τη χώρα και τον λαό μας που πόθησαν κι εκείνοι» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην του ομιλία στη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα που πραγματοποιεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά, με τίτλο «Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον», στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, στον χώρο όπου πριν από 79 χρόνια, την 1η Μάη 1944, εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές.

Υπογράμμισε ότι «τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα, ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία, να βγάλουν συμπεράσματα για την πολιτική των κυβερνήσεων και των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή του καπιταλιστικού κέρδους. Των μονόδρομων που οδηγούν σε νέα βάσανα τον λαό μας το αμέσως επόμενο διάστημα, για να πιαστούν οι διάφοροι αντιλαϊκοί στόχοι του κεφαλαίου».

«Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και οι απεργίες του Μαρτίου, με βασικό αίτημα-προσταγή να μη συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, τα χιλιάδες νεανικά στόματα που φώναζαν “ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Δημοκρατία, αυτό το έγκλημα έχει ιστορία”, καταγράφουν μια δυναμική που δεν πρέπει να κοπάσει. Αντιθέτως, πρέπει να δυναμώσει, να απλωθεί και να γίνει οργανωμένο ρεύμα διεκδίκησης. Και ώθηση σε αυτό μπορεί να δώσει, μόνο ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές τις 21ης Μάη» είπε ο Δ. Κουτσούμπας αναφερόμενος και στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις διεθνώς.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «τρόπος για να ξεπεράσει ο καπιταλισμός τις αντιφάσεις του και να ζήσουμε όλοι, και κεφάλαιο και εργατική τάξη ευτυχισμένοι, δεν υπάρχει. Αυτό ζούμε σήμερα, αυτό ζουν όλοι οι λαοί όλα τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές οι επιλογές έγιναν και γίνονται με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όλες βγάζουν χαμένο τον λαό, είτε με περιοριστική-νεοφιλελεύθερη πολιτική, που μια χαρά την εφάρμοσε και ο αντινεοφιλελεύθερος ΣΥΡΙΖΑ, είτε με επεκτατική-κεϋνσιανή πολιτική, που μια χαρά την εφάρμοσε και η ΝΔ».

«Κάπως έτσι φτάσαμε σε νέα μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4% το 2022. Κι έχει το θράσος ο πρωθυπουργός να ζητάει τη στήριξη των εργαζομένων για να φτάσει, λέει -αν φτάσει- ο μέσος μισθός το 2027 εκεί που ήταν το 2011. Όπως λέμε: ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι…» είπε και υπογράμμισε:

«Η διέξοδος βρίσκεται στην πρόταση του ΚΚΕ και στην αναμέτρηση της εργατικής τάξης με την αντιλαϊκή πολιτική και τους αντιδραστικούς νόμους που σμπαραλιάζουν το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με ισχυρό το ΚΚΕ και μαζικούς εργατικούς αγώνες μπορούμε να επιβάλουμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τις ΣΣΕ και τους μισθούς».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα σύστημα που βασίζεται και λειτουργεί με βάση τον νόμο του αδηφάγου κέρδους» επισημαίνοντας ότι «με βάση αυτόν τον νόμο και τους στόχους που απορρέουν από αυτόν, διαμορφώνουν τα προγράμματά τους όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ως σήμερα, και θέλουν να υπηρετήσουν ξανά το σύστημα αυτό, από κυβερνητικές θέσεις. Γι' αυτό και τα προγράμματα όλων τους γράφουν με μεγάλα γράμματα φράσεις όπως: πράσινη ανάπτυξη, απελευθέρωση αγορών, δημοσιονομική εξισορρόπηση, σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και άλλα πολλά τέτοια».

«Όλα αυτά για τους πολλούς, σημαίνουν νέα βάσανα την επόμενη μέρα. Σημαίνουν καινούρια “πράσινα” χαράτσια, πλειστηριασμούς, πανάκριβο ρεύμα και νερό» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης, τόσο στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, «όπου οι δυνάμεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ συμπλέουν, όπως και σε Δήμους όπου υπάρχει κομμουνιστής δήμαρχος ώστε να μην ξαναεκλεγεί, όπως κάνουν στην Πάτρα, ακόμα και σε δήμους με αγωνιστική παράδοση, όπου μπορεί να εκλεγεί ξανά κομμουνιστής δήμαρχος, όπως κάνουν εδώ, στην Καισαριανή, που οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έγιναν ένα». «Αντίστοιχη σύμπλευση υπάρχει και από κόμματα-εφεδρείες του συστήματος, τους χρήσιμους πρόθυμους» πρόσθεσε.

«Όλοι αυτοί κατηγορούν το ΚΚΕ πως τάχα έχει παρωχημένες θέσεις. Πως δεν έχει προτάσεις για τα σημερινά προβλήματα. Είναι έτσι όμως; Τότε τι ήταν, όλες αυτές οι τροπολογίες που καταθέσαμε στη Βουλή, για την άμεση ανακούφιση του εργαζόμενου λαού και τις απέρριψαν όλοι τους χωρίς συζήτηση; Μήπως το ΚΚΕ δεν έχει Πρόγραμμα εξουσίας-διακυβέρνησης; Αλήθεια, τι είναι τότε αυτό που ξορκίζουν, συκοφαντούν και διαστρεβλώνουν όλοι τους σε κάθε ευκαιρία;» είπε.

«Αυτές τις μέρες, απέναντι στα ψεύτικα διλήμματα που προσπαθούν να επιβάλουν, πρέπει να μπουν στο επίκεντρο τα αληθινά ερωτήματα:

Σταθερή εργασία με δικαιώματα ή κακοπληρωμένη part time εργασία;

Αξιοπρεπείς μισθοί που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας ή τα ψίχουλα των pass;

7ωρο-5μερο-35ωρο ή ωράριο ήλιο με ήλιο που μας πάει πίσω 2 αιώνες;

Μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στις μεταφορές, ελεγκτικοί μηχανισμοί παντού, ή εργαζόμενοι που θα αποτελούν καύσιμη ύλη για τα κέρδη τους;

Ουσιαστική προστασία της λαϊκής κατοικίας, νέο κατασκευαστικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους για σύγχρονα, φτηνά σπίτια ή να γίνονται οι νέοι και οι νέες θηράματα στα κοράκια, των τραπεζιτών και των μεγαλοκατασκευαστών;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα φωτίζουν και το σύνθημά μας. Είναι μόνοι τους και είμαστε όλοι μας!» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Κάλεσε σε ενίσχυση και με την ψήφο του ΚΚΕ «της δύναμης που αγωνίζεται αδιάκοπα ώστε να ανέβει η απαιτητικότητα, η αγωνιστικότητα του εργαζόμενου λαού. Που αποκαλύπτει τι σχεδιάζουν οι αντίπαλοί του, που μπαίνει μπροστά σε όλους τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες».

«Από την ηρωική και αλύγιστη Καισαριανή απευθυνόμαστε σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, δημοκράτες, προοδευτικοί, σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης. Σε όλους όσοι δεν καταθέτουν τις αξίες και τα ιδανικά τους στα παζάρια του αστικού πολιτικού συστήματος για το ποιος με ποιον θα υλοποιήσει το κοινό για όλους αντιλαϊκό κυβερνητικό πρόγραμμα να κάνουν, ένα βήμα μπροστά και θα βρεθούν δίπλα στο ΚΚΕ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Τώρα το νιώθετε καλά, πως η καρδιά που χτυπάει δυνατά, αριστερά, δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ΚΚΕ! Δυνατά μπορεί να χτυπήσει η καρδιά όλων και το βράδυ των εκλογών, αν το ΚΚΕ βρεθεί πολύ πιο ψηλά!» είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε τα μέλη, τους οπαδούς και τους φίλους του ΚΚΕ να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους στη μεγάλη πολιτική, εκλογική μάχη «που δίνει το Κόμμα μας, απέναντι στο αστικό πολιτικό σύστημα και στα κόμματά του. Μάχη καθοριστική για την επόμενη μέρα, για την προοπτική της πάλης του λαού, για να βγει με μεγαλύτερες δυνατότητες το ίδιο το λαϊκό κίνημα, με πιο ισχυρό το ΚΚΕ απέναντι σε κάθε εκδοχή αντιλαϊκής κυβέρνησης».

«Αύριο πλημμυρίζουμε τους δρόμους και τις πλατείες όλης της χώρας, τιμούμε τη μέρα της παγκόσμιας εργατικής τάξης απεργώντας. Διαδηλώνοντας ότι το μέλλον μας δεν είναι η βαρβαρότητα και η εκμετάλλευση, ότι στους εκβιασμούς τους και στον ρεαλισμό της υποταγής, απαντάμε φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

