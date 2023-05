Κοινωνία

Εργατική Πρωτομαγιά: Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις (εικόνες)

Δυναμικές σε παλμό και ένταση ήταν οι απεργιακές συγκεντρώσεις τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Περιφέρεια. Ποιοι πολιτικοί βρέθηκαν στις κινητοποιήσεις.

Μεγάλες σε συμμετοχή και δυναμικές σε παλμό και ένταση ήταν οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Από το πρωί στις προσυγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στην πλατεία Κάνιγγος, την Ομόνοια, τα Προπύλαια Πανεπιστημίου, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έδωσαν το «παρών» Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Παράλληλα, στην πλατεία Κλαυθμώνος συγκεντρώθηκε πλήθος διαδηλωτών που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΓΣΣΕΕ της ΑΣΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ).

Ξεχωριστό χρώμα προσέδωσε η παρουσία Γάλλων συνδικαλιστών. Οι εργαζόμενοι της Γαλλίας έχουν κινητοποιηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μακρόν και οι εκπρόσωποί τους στη σημερινή συγκέντρωση της Αθήνας ανάρτησαν πανό σε δύο γλώσσες: «Οι λαοί θα νικήσουν - Les peoples gagneront». Νωρίτερα, επισκέφτηκαν το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και κατέθεσαν λουλούδια.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, οι διαδηλωτές από τα διάφορα μέρη του κέντρου της Αθήνας, κατευθύνθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, για το κύριο μέρος της απεργιακής κινητοποίησης φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων. Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε συμβολικά με την απαγγελία του ποιήματος «Σώπα, μη μιλάς» του Τούρκου ποιητή και λογοτέχνη Αζίζ Νεσίν, το οποίο απήγγειλε ο ηθοποιός Βασίλης Κολοβός.

Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ολοκληρώθηε με υψωμένες γροθιές και τον ύμνο της Διεθνούς. Οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι «θα συνεχίσουν αταλάντευτα στον ίδιο δρόμο, δεν θα υποταχθούν στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και του πολιτικού προσωπικού τους, για να πληρώσουν με νέες θυσίες την κρίση και τον πόλεμο».

Το παρών στο μπλοκ των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου.

Στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ βρίσκεται ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και σε δήλωσή του ανέφερε:

"Στις εκλογές της 21ης Μαΐου δυναμώνουμε το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο λαός μας, δυνατό το εργατικό λαϊκό κίνημα, να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού, για να αποτρέψουμε αντιλαϊκά μέτρα, για να πάρουμε ανάσες ανακούφισης, κυρίως όμως να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των εκμεταλλευτών του λαού μας. Συνεχίζουμε δυνατά!"

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, αναφέρει:

"Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αυτά τα 4 χρόνια έχουν δει το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από την αισχροκέρδεια, το οκτάωρο να εξαφανίζεται, τις απλήρωτες υπερωρίες και την εργοδοτική ασυδοσία να γίνονται νόμος από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προς όφελος των λίγων και ισχυρών. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η τρομοκρατία των εργαζομένων λίγο πριν τις εκλογές. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από το βίντεο της ντροπής, που έδειχνε εργοδότη να απειλεί και να εκβιάζει τους εργαζόμενούς του για το τι θα ψηφίσουν, με επιστάτη τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Σήμερα οι εργαζόμενοι δίνουν το σήμα στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στις 21 Μαΐου θα πουν «Ως εδώ!». Θα γυρίσουν την πλάτη στην αδικία και θα ανοίξουν το δρόμο στη δικαιοσύνη. Για καλύτερους μισθούς, χαμηλότερες τιμές, συλλογικές συμβάσεις, ασφάλεια στην εργασία. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν θα καταφέρει να τους σταματήσει να σκέφτονται και να ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή. Η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η δημοκρατία στη δουλειά και στη ζωή θα νικήσουν".

Μπροστά από το μπλοκ του ΜέΡΑ25 στην απεργιακή συγκέντρωση για την εργατική Πρωτομαγιά, στο οποίο έδωσαν το παρών και συνοδοιπόροι του DiEM25 από 27 διαφορετικές χώρες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν δήλωσε:

«Τα τελευταία 15 χρόνια βλέπουμε μια συστηματική υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα μας, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και ορκισμένος εχθρός των εργαζομένων και τσιράκι των αφεντικών, των ολιγαρχών, όλων των μεγάλων συμφερόντων που υπηρετούν τύφλα τα μνημονιακά αυτά χρόνια, όσο και, αυτό είναι το πραγματικά θλιβερό, από κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία υποτίθεται πως αντιπροσωπεύουν την Αριστερά, τις πολιτικές μας, τις αξίες μας. Το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, είμαστε εδώ για να δώσει έναν αγώνα για τα ήδη κεκτημένα, τα οποία μας έχουν αναγκάσει να πολεμήσουμε για να τα διεκδικήσουμε από την αρχή, με τους νόμους Χατζηδάκη, για την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων, να πέσει ο ΦΠΑ, να ξαναγίνει η εργασία βιώσιμη και αξιοκρατική σε αυτή τη χώρα. Αλλά, και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, ενώ πολεμάμε γιώτα κεκτημένα των τελευταίων αιώνων που έχουν κερδηθεί με αιματηρούς αγώνες από το εργατικό κίνημα, είναι σημαντικό να φέρουμε την εργασία στον 21ο αιώνα με καινοτόμες ιδέες, όπως το μια μετοχή ανά εργαζόμενο, το οποίο υποστηρίζει το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, που θα δώσει την εξουσία στους εργαζόμενους μέσω της αυτοδιοίκησης και θα κάνει μια πιο ίση κατανομή των κερδών της εργασίας για όλους μας».

Με 24ωρη απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς( Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ) στις κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ως εκ τούτου ακινητοποιημένα θα είναι σήμερα, το Μετρό Γραμμή 1 - Γραμμές 2&3) και το Τραμ.

Ανάλογη κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει και τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Απεργιακές συγκεντρώσεις και στην Περιφέρεια

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Οι διαμαρτυρόμενοι, με πανό και σημαίες στα χέρια, φωνάζουν συνθήματα υπέρ της εργατικής τάξης, όπως “σταθερή δουλειά ζητά η εργατιά“.





Με συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τιμήθηκε φέτος στην αχαϊκή πρωτεύουσα η Εργατική Πρωτομαγιά. Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης, όπου κυριάρχησε το σύνθημα, «οι αγώνες των εργατών όλου του κόσμου θα νικήσουν», συμμετείχαν σωματεία, συνδικάτα, οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, συνταξιούχοι, πολιτικά κόμματα κ.α.

Επίσης, συμμετείχαν ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μαζί με τη δημοτική αρχή. Μετά τις ομιλίες εκπροσώπων του Εργατικού Κέντρου και σωματείων ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε έξω από το εργατικό κέντρο. Νωρίτερα, αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου και της δημοτικής αρχής κατέθεσαν στεφάνια στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, προς τιμήν των νεκρών εργατών.

Με βροχερό καιρό και δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις τιμήθηκε στα Χανιά η Εργατική Πρωτομαγιά. Το Εργατικό Κέντρο Χανίων με άλλους φορείς και κόμματα, πραγματοποίησε συγκέντρωση στο μνημείο ειρήνης και εργαζομένων στο Πασακάκι. Η εκδήλωση περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς των διοργανωτών και κατάθεση στεφάνων. Παράλληλα εκπρόσωποι από πρωτοβάθμια σωματεία, κόμματα της αριστεράς και φορείς της πόλης πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά από την δημοτική αγορά της πόλης και πορεία σε κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Εικόνες και από cretalive.gr, thestival.gr





