Εκλογές 2023: Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει για το Κόμμα Κασιδιάρη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακήρυξη των κομμάτων και των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μάιου. Ποια κόμματα έχουν ήδη "κοπεί".

Σήμερα το βράδυ αναμένεται το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου να προβεί στην ανακήρυξη των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Δηλαδή, οι Αρεοπαγίτες θα κρίνουν ποια από τα κόμματα, που έχουν καταθέσει αιτήσεις, έχουν απο την εκλογική νομοθεσία τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις εκλόγες. Το δικαστήριο θα κρίνει επίσης και τη νομιμότητα της συμμετοχής του κόμματος του καταδικασμένου, Ηλία Κασιδιάρη, «Εθνικού Κόμματος - Ελληνες».

Ηδη, οι Αρεοπαγίτες του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, από τον πρώτο έλεγχο που πραγματοποίησαν για τη νομιμότητα των σημάτων και τις επωνυμίες των κόμματων, έθεσαν εκτός των βουλευτικών εκλογών το κόμμα "Πατριωτική Ένωση" των Μπογδάνου, Εμφιετζόγλου και το "Πατρίδα" της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Ακόμα τέθηκε εκτός εκλογών το κόμμα του Νίκου Νικολόπουλου "Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες" καθώς δεν κατέθεσε στην πλατφόρμα του Υπουργείο Εσωτερικών τα αναγκαία, προβλεπόμενα από την εκλογική νομοθεσία, έγγραφα.

Τα κόμματα και οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εκλογές

Τα 50 κόμματα - συνασπισμοί κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που αρχικά δήλωσαν συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές - μαζί με εκείνα που ήδη έχουν κοπεί- κατά τη σειρά κατάθεσης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είναι τα εξής:

Κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ (μ-λ) ΟΚΔΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) ΚΙΝΗΜΑ 21 ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ ΟΑΚΚΕ Μ-Λ ΚΚΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΤΟΛΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ ΚΟΤΕΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ SOCIAL ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΑΝ ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΌΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ) ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΟΣ ΦΙΛΟΝΟΜΗ ΔΗΜΕΓΕΡΣΙΑ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Συνασπισμοί κομμάτων

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α ΜΑΖΙ

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ