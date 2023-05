Πολιτική

Εκλογές - Πανταζή: Ο Κασιδιάρης δεν θα στηρίξει κανένα κόμμα, θα προσφύγει στο Ειδικό Δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Βάσω Πανταζή για το κόμμα ΕΑΝ και τις φήμες για συνεργασία. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του καταδικασμένου για την υπόθεση της «Χρυσής Αυγής» Ηλία Κασιδιάρη.



Για την απόφαση του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία «κόπηκε» το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» του καταδικασμένου για την υπόθεση της «Χρυσής Αυγής» Ηλία Κασιδιάρη και έτσι δεν θα συμμετάσχει στις επικείμενες εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η συνήγορος του, Βάσω Πανταζή.



Όπως είπε τόσο για την ίδια όσο και για τον Ηλία Κασιδιάρη η απόφαση του Άρειου Πάγου δεν ήταν αναμενόμενη, ενώ ανέφερε ότι ακόμα δεν έχουν λάβει γνώση για το σκεπτικό της απόφασης.



Η κ. Πανταζή σημείωσε ακόμα ότι τα επόμενα βήματα τους θα αποφασιστούν με βάση την αντισυνταγματικότητα της συμμετοχής του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, που όπως λέγεται αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.



Μεταφέροντας δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη η κ. Πανταζή είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στήριξης οποιουδήποτε κόμματος από την πλευρά του.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που θέλουν τον Ηλία Κασιδιάρη να στηρίζει το κόμμα ΕΑΝ που έχει ιδρύσει ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος. Η κ. Πανταζή διέψευσε τις πληροφορίες, καθώς όπως είπε στο ψηφοδέλτιο του συγκεκριμένου κόμματος «υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστηρίξει πολιτικές που δεν συμφωνούν με το κόμμα Έλληνες».



Για τις συζητήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν μεταξύ των δυο κομμάτων η κ. Πανταζή ανέφερε ότι «όταν υπήρχαν συζητήσεις με το δικό μας κόμμα δεν είχαν πέσει στο τραπέζι τα ονόματα που έπεσαν τώρα και τους οποίους επέλεξε ως υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε κομματικούς σχηματισμούς, με τους οποίους ο κ. Κασιδιάρης είναι σε ευθεία ρήξη».



Τέλος, η κ. Πανταζή προανήγγειλε ότι θα προσφύγουν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την απόφαση αποκλεισμού του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη και θα ζητήσουν να ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία, «θα προσβάλουμε το κύρος των εκλογών, στηριζόμενοι και σε νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου που δικαιώνει του ισχυρισμούς του Ηλία Κασιδιάρη».



«Οποιαδήποτε στιγμή βγει η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου εάν δικαιώσει την νομική μας επιλογή στην ουσία προκηρύσσονται εκ νέου εκλογές» ανέφερε.



Για το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κ. Πανταζή είπε «θα προσφύγουμε αλλά με μια προϋπόθεση, πρέπει να έχει τελειώσει η εθνική διαδικασία για να έχεις δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Η εικόνα Παναγίας “Άξιον Εστί” στην Αθήνα: Η λατρευτική πομπή και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)