Κρις Σίνγκλετον: Σοκ με τον παίκτη της Εφές - Τι έδειξαν οι εξετάσεις του

Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του Κρις Σίνγκλετον. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές.



Πολύ σοβαρή είναι τελικά η κατάσταση της υγείας του Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/05) στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος. Κι αν αρχικά η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε ότι η στεφανιογραφία που υποβλήθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν καθαρή, οι εξετάσεις που συνεχίστηκαν έδειξαν ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.

Με νεότερη ενημέρωσή του ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έκανε γνωστό ότι ο 33χρονος έχει περικαρδίτιδα και ανεύρυσμα αορτής, όπως αναφέρει το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε.

Ο παίκτης, βάσει της ενημέρωσης της ομάδας του θα περάσει όλη την ημέρα στο νοσοκομείο και αύριο (4/05) θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Εφές αναφέρει: «Έπειτα από καρδιολογικές εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Κρις Σίνγκλετον, οι γιατροί διέγνωσαν περικαρδίτιδα και αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή στον αθλητή μας. Στις εξετάσεις βρέθηκε βρέθηκε ανεύρυσμα της φλεβικής βαλβίδας της αορτής, αλλά δεν παρατηρήθηκε ανατομή.

Η εξέταση και η νοσηλεία του αθλητή μας συνεχίζεται στο νοσοκομείο. Ο αθλητής θας περάσει την ημέρα στο νοσοκομείο και θα επανεξεταστεί αύριο. Ο σύλλογος θα ενημερώσει για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν».

