Ομόνοια: Ιδιοκτήτης έβλεπε live την διάρρηξη στην αποθήκη του (βίντεο)

Με "ακροβατικά" άνδρες της ΔΙΑΣ συνέλαβαν τους επίδοξους διαρρήκτες. Αποκλειστικό βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Διαρρήκτες προσπάθησαν να "τρυπώσουν" σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας, σκαρφαλώνοντας σε τοίχο από διπλανό κατάστημα.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης, ο οποίος έχει πέσει θύμα διάρρηξης και στο παρελθόν, είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας.

Έτσι είδε σε ζωντανή μετάδοση όσα συνέβαιναν στην αποθήκη του, με τους δυο διαρρήκτες να προσπαθούν να μπουν στον χώρο, με αποτέλεσμα να καλέσει την Αστυνομία.

Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Όπως φαίνεται και το αποκλειστικό βίντεο, που μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, κάποιοι από τους αστυνομικούς μπήκαν από το διπλανό κατάστημα και ανέβηκαν στην οροφή προκειμένου να κατέβουν μέσα στον χώρο της αποθήκης με την σκάλα.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους επίδοξους διαρρήκτες, ενώ ο ιδιοκτήτης συνέχιζε να βλέπει τι συμβαίνει στην αποθήκη του σε ζωντανή μετάδοση.

