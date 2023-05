Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας για Τσίπρα: προεκλογική μούφα όσα λέει για προοδευτική κυβέρνηση

Δηκτικός για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Τι εκτίμησε για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Τι είπε για τον Κασιδιάρη, την τροπολογία και όσους «βάζουν στο μάτι» το ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ θα αποτελέσει σε αυτές τις εκλογές επιλογή ανθρώπων και από άλλους χώρους», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ερωτηθείς από τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου, σχετικά με τις εξαγγελίες Τσίπρα και τα 11 σημεία μιας πιθανής προγραμματικής συμφωνίας για προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού μετά τις εκλογές του Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είπε ότι «πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για τα 11 σημεία του Τσίπρα για την προοδευτική διακυβέρνηση, αφού όλα αυτά είναι υπό μια σειρά από προϋποθέσεις. Μιλάμε για «προεκλογική μούφα», προσθέτοντας ότι όσα λέει ο κ. Τσίπρας προϋποθέτουν γεγονότα, σε πολλά εκ των οποίων το ΚΚΕ είναι αντίθετο.

«Είναι άλλο ο δημόσιος διάλογος, όπως αυτός που κάνουμε τώρα και άλλο να βρεθούμε σπίτι μου ή σπίτι του, στην βίλα δεν ξέρω που μένει ή να πιούμε ένα ποτό. Αυτά είναι για να ρίξει στάχτη στα μάτια. Το ΚΚΕ δεν πιέζει, ο κ. Τσίπρας πιέζει για να πάρει ψηφοφόρους», προσέθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Απαντώντας σε ερωτήματα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «στα βασικά ζητήματα Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νόμων που έφερε την προηγούμενη 4ετία η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Βουλή, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε πάνω από 70%. Αφού τα βρίσκουν σε αυτά, γιατί να μην μπορούν να τα βρουν και σε άλλα και να κάνουν κυβέρνηση, ώστε η χώρα να αποφύγει τις διπλές εκλογές και όλα αυτά που λένε;».

Σε ότι αφορά την Χρυσή Αυγή και το νομοθετικό «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι «Υπήρξε λανθασμένος χειρισμός. Για την δίκη της Χρυσής Αυγής χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Μιλάμε για ένα ζήτημα που θα μπορούσε να είναι λυμένο: εγκληματίας ναζί που ηγείται κόμματος με άλλο όνομα, όχι τις Χρυσής Αυγής, οπότε θα ήταν λυμένο το πρόβλημα, βάσει του νόμου».

«Εμμέσως του δίνεται βήμα από την φυλακή, ώστε ο Κασιδιάρης να προβάλλεται. Κάνει απαράδεκτες γενικεύσεις η συγκεκριμένη τροπολογία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Μπορεί μελλοντικά να αγγίξει και το ΚΚΕ. Κάποια κράτη μέλη της ΕΕ το κάνουν ήδη, κάνοντας λόγο για ταύτιση του ναζισμού και του κομμουνισμού, αν είναι δυνατόν», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την προσφυγή ακύρωσης της συμμετοχής του ΚΚΕ στις εκλογές που κατέθεσαν οι Θάνος Τζήμερος και Φαήλος Κρανιδιώτης, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «αυτοί οι γραφικοί τύποι, δεν είναι καθόλου γραφικοί, διότι «γράφουν για το μέλλον». Αύριο μια άλλη κυβέρνηση και μια άλλη σύνθεση δικαστηρίου μπορεί να βάλει στο μάτι το ΚΚΕ».

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «κατώτατος μισθός για να είναι αξιοπρεπής και να μπορεί να ζει ο άνθρωπος την οικογένεια του, χρειάζεται να επανέλθει τώρα η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να ξεκινά με κατώτατο μισθό 850 και επαναφορά τριετιών και επιδομάτων, ώστε ένας εργαζόμενος με μια τριετία να φθάσει στα 930 ευρώ».

Ακόμη, απάντησε ότι «Ο εκλογικός στόχος για το ΚΚΕ είναι «όσο πιο ψηλά γίνεται». Είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις 15 βουλευτές (ενν: και διαφορετικό να έχεις πολλούς περισσότερους). Ο λαός, με 15 βουλευτές, μας είδε μαχητικούς μέσα στην Βουλή, με αποκαλύψεις, και φυσικά μπροστάρηδες στους αγώνες, εκεί που υπάρχει ο φόβος να χάσει ο άνθρωπος το σπίτι του. Αυτό είναι το κριτήριο για όσους μας επιλέξουν. Ότι εμείς θα είμαστε στην αντιπολίτευση και θα είμαστε μαχητικοί, δεν πρόκειται να μετάσχουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας».

Για το ντιμπέιτ, ανέφερε ότι «εμείς προτείναμε να γίνει ελεύθερη συζήτηση ανάμεσα σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να μπορούν να μιλούν και να απαντούν ο ένας στον άλλον. Εμείς αναρωτιόμαστε: σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να γίνει πολιτισμένος διάλογος;».

«Πιστεύω στις 22 Μαΐου μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στον πρώτο και στον τρίτο, τέταρτο και όποιον άλλον. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται ο κόσμος, να ταλαιπωρείται η χώρα και να πάμε σε νέες εκλογές τον Ιούλιο, έτσι κι αλλιώς και τον Ιούλιο φαίνεται πως κυβέρνηση συνεργασίας θα υπάρξει», υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας..





