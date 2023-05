Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Το Συμβόλαιο Αλλαγής είναι ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο

Η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα στο Λαύριο και τα 11 'Αρθρα του Συμβολαίου Αλλαγής.

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το κοινό πρόγραμμα διακυβέρνησης, το λεγόμενο "Συμβόλαιο Αλλαγής" παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Όπως εξήγησε ο Αλ. Τσίπρας πρόκειται για τον "οδικό χάρτη της προοδευτικής κυβέρνησης", δηλαδή ένα "Συμβόλαιο με την κοινωνία, που εμπεριέχει τις δεσμεύσεις για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας μακράς πνοής" και στηρίζεται στο "βασικό τετράπτυχο παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία : αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη".

"Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό, και ιδιαίτερα σε κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη, το Συμβόλαιο Αλλαγής. Ένα συμβόλαιο δικαιοσύνης και σταθερότητας. Γιατί η ώρα των μεγάλων αποφάσεων πλησιάζει. Η ώρα που γράφεται η ιστορία", είπε, ξεκινώντας την ομιλία του και εξέφρασε την πεποίθηση ότι "ήρθε και πάλι η ώρα της αλλαγής στη ζωή και την καθημερινότητά μας".

Έκανε λόγο για "χρέος" του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να δώσει το "παρών στο νέο ραντεβού με την ιστορία", διαβεβαιώνοντας πως είναι "κατάλληλα προετοιμασμένοι", "με πρόγραμμα ριζοσπαστικό αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο".

Εξήγησε πως το Συμβόλαιο Αλλαγής "συμπυκνώνει ένα διάλογο χρόνων με όλες τις κοινωνικές ομάδες", ενώ στη διαμόρφωση των άρθρων του "έχουν συμβάλει πολλοί ειδικοί, επιστήμονες, πραγματικά άριστοι, όχι με την έννοια της ΝΔ, τεχνοκράτες και ειδικοί που βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον των πολλών". ¨Ένα Συμβόλαιο ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, για να έρθει η αλλαγή όχι μόνο στη κυβέρνηση του τόπου αλλά και τη ζωή μας. Για να μπορεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να προγραμματίσει το μέλλον του, να προγραμματίσει τη ζωή του με ασφάλεια. Να ξανανιώσει ότι έχει μια κυβέρνηση που εμπιστεύεται", είπε.

"Το πρόγραμμά μας είναι ένα συμβόλαιο για την αλλαγή της καθημερινή ζωής των πολιτών", σημείωσε, διαμηνύοντας ότι "η Ελλάδα δεν μπορεί να ανήκει στους πλούσιους και τους ισχυρούς. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειες που διαμοιράζουν το πλούτο και τα ιμάτιά της. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες".

Απευθύνοντας, δε, έκκληση για συμμετοχή όλων "στο ραντεβού με την ιστορία", δήλωσε: "Όλοι εμείς, δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες έχουμε μία ευθύνη και υποχρέωση. Την Κυριακή το βράδυ, στις 21 του Μάη, να μην πανηγυρίζουν ξανά οι ολιγάρχες, οι ισχυροί, το κατεστημένο, αλλά να βγει στους δρόμους και να πανηγυρίσει ο λαός". Όπως είπε, αυτό θα συμβεί "μόνο με μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ", που "θα ανοίξει το δρόμο την επόμενη ημέρα για συγκρότηση κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας", ενώ επανέλαβε την πρόβλεψή του ότι "ο πρώτος με τον τρίτο, θα μπορούν στις 22 Μαΐου να σχηματίσουν κυβέρνηση, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία". "Αυτή είναι η προγραμματική βάση πάνω στην οποία θα καλέσουμε την επομένη των εκλογών, έχοντας τη ισχυρή στήριξη του ελληνικού λαού, τις προοδευτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν. Ανοιχτά, διάφανα, χωρίς παρασκηνιακές συμφωνίες κάτω από το τραπέζι", υπογράμμισε.

Προλογίζοντας τα 11 άρθρα του Συμβολαίου Αλλαγής, ανέφερε πως "πολλά από αυτά θα γίνουν από δεσμεύσεις πράξη, τις πρώτες πενήντα μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης", "για να δει ο πολίτης άμεσα ανάσα και στήριξη", ενώ άλλα, όπως "οι μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος, θα φέρουν αποτελέσματα σταδιακά σε διάστημα τετραετίας". Όλα, όμως, "θα υπηρετούν ένα μεγάλο εθνικό στόχο: Να γίνει η Ελλάδα μια κανονική Ευρωπαϊκή χώρα", που σημαίνει "να συγκλίνει με τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης στο εισόδημα, τις υπηρεσίες υγείας, την Παιδεία, το κοινωνικό κράτος, το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, τις δημόσιες υποδομές, την ασφάλεια του πολίτη". "Κεντρική μας δέσμευση, λοιπόν, για να το πετύχουμε αυτό να ανακατευθύνουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μέχρι σήμερα χορηγούνται αφειδώς σε ελάχιστους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς να αφήνουν πραγματικό αναπτυξιακό, εργασιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ώστε να μη σπαταλήσουμε αυτή τη μεγάλη για τη χώρα ευκαιρία", τόνισε.

Τα 11 'Αρθρα του Συμβολαίου Αλλαγής

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε σε κάθε άρθρο ξεχωριστά.

"'Αρθρο 1ο: Από τις πρώτες ημέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης νομοθετούμε για την αύξηση μισθών και εισοδημάτων", είπε χαρακτηριστικά και ανέλυσε τις παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης αύξησης του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ και των μισθών στο δημόσιο κατά 10%, του ξεπαγώματος των τριετιών, της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και την επιστροφής των αναδρομικών, όπως και της αύξησης 7,5% σε όλους τους συνταξιούχους, της θέσπισης του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ και της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος.

"'Αρθρο 2ο: Από τις πρώτες μέρες νομοθετούμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη συγκράτηση και μείωση τιμών", σημείωσε, κάνοντας λόγο για μείωση ή και κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο την ανατιμετωώπιση των καρτέλ, όπως επίσης για έκτακτη φορολόγηση συσσωρευμένων υπερκερδών και για πλαφόν στην κερδοφορία εταιριών κλάδων που παρουσιάζουν συστηματικά υπερκέρδη, για προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και αποκατάσταση του μεταφορικού ισοδύναμου για όλους τους νησιώτες και για μείωση του κόστους της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών στις Δημόσιες συγκοινωνίες από 27 στα 10 ευρώ.

"'Αρθρο 3ο: Από τις πρώτες ημέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης προχωράμε σε γενναίες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση χρεών και την προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης", συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, παρουσιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου και την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης την κατάθεση στη Βουλή του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του πτωχευτικού νόμου της ΝΔ με μόνιμα μέτρα ρύθμισης χρεών και προστασίας της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης και την νομοθέτηση κανόνων εποπτείας και φορολόγησης των δραστηριοτήτων των Funds που κατέχουν κόκκινα δάνεια, όπως και δεσμευτικού πλαισίου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης με υποχρεωτικότητα συμμετοχής του πιστωτή και την επαναφορά δυνατότητας προσφυγής στη δικαστική οδό σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης στο εξωδικαστικό στάδιο, με ειδική σύντομη προθεσμία εκδίκασης.

"'Αρθρο 4ο: Αποκαθιστούμε την δικαιοσύνη και τη κανονικότητα στην εργασία", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταργήσει "όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις ΝΔ (Νόμος Χατζηδάκη, νόμος για ΣΣΕ)", θα "επαναφέρει τη διαπραγμάτευση για το μισθό στους Συλλογικούς Εταίρους από το 2024, θέτοντας ως βάση διαπραγμάτευσης την Ετήσια Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή", θα "αποκαταστήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας " και θα "ανασυστήσει το ΣΕΠΕ".

"'Αρθρο 5ο: Ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια και το νερό, συγκροτούμε δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα", είπε, ενώ πέρα από τις παρεμβάσεις στη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, δεσμεύτηκε για "κατάργηση του ΤΧΣ" με υπαγωγή των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικών και για αξιοποίηση του μεριδίου μετοχών του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να αποτελέσει, μαζί με την Αναπτυξιακή, ένα δημόσιο πυλώνα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και της υγειούς επιχειρηματικότητας.

"'Αρθρο 6ο: Οικοδομούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ, για αξιοπρεπή περίθαλψη και φροντίδα υγείας για όλους", σημείωσε, δηλώνοτνας πως πρόκειται για το "μεγαλύτερο και σημαντικότερο όραμα/αποστολή της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης". Ειδικότερα, προχώρησε στις εξής δεσμεύσεις: αύξηση των δαπανών για την Υγεία στο 7% ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας, ακύρωση των νόμων της ΝΔ για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, γενναία μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων του ΕΣΥ, με εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ στους γιατρούς, με ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, με νέα δέσμη κινήτρων (εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών εκπαιδευτικών, επιστημονικής εξέλιξης) για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού στο ΕΣΥ, με ειδική μέριμνα για τις δυσπρόσιτες/νησιωτικές περιοχές αλλά και για τις ειδικότητες σε έλλειψη και τα άγονα τμήματα και κλινικές σε όλη τη χώρα, μονιμοποίηση όσων καν στη πρώτη γραμμή της πανδημίας και 15.000 στοχευμένες προσλήψεις σε βάθος 4ετίας, με παράλληλη θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης κάλυψης κενών συνταξιοδότησης, επαναφορά των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε καθαριότητα-φύλαξη-σίτιση των νοσοκομείων, ενίσχυση των ΤΟ.Μ.Υ. σε όλη τη χώρα, σε βάθος τετραετίας και του θεσμού του οικογενειακού γιατρού με την αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ.

"'Αρθρο 7ο: Επενδύουμε στο μέλλον με τη γενναία στήριξη όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης", είπε, κάνοντας λόγο για αύξηση 5% στη χρηματοδότηση και διπλασιασμό της χρηματοδότησης των ΑΕΙ σε βάθος 4ετίας, μείωση στο 5% των αναπληρωτών από 30% που είναι σήμερα και διπλασιασμό των καθηγητών στα Πανεπιστήμιά μας σε βάθος 4ετίας, ενίσχυση των δαπανών για την έρευνα, κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά όπως και της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

"'Αρθρο 8ο: Στηρίζουμε αποφασιστικά τους νέους και τις γυναίκες, αλλάζουμε τη πολιτική ένταξης και βάζουμε φρένο στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού", υπογράμμισε και εξήγησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να αποδώσει σε 900.000 γυναίκες το επίδομα μητέρας και να το αυξήσει για το δεύτερο παιδί, από 70 ευρώ στα 105ευρώ/μήνα, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης. Επίσης, υποσχέθηκε την εξίσωση της άδειας μητρότητας στις εργαζόμενες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, από τους 4 στους 9 μήνες, της καθιέρωσης της άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, τη διασφάλιση δωρεάν ένταξης όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στην ίδια κατηγορία ενέταξε τις παρεμβάσεις για τις οποίες έχει μιλήσει οστό παρελθόν ο Αλ. Τσίπρας, όπως το διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου σε νέες νέους 25-44 ετών, τη δημιουργία Τράπεζας Στέγης. Την απαγόρευση του AirBnB, σε νομικά πρόσωπα και την απλοποίηση της διαδικασίας πολιτογράφησης στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων με στόχο τη ταχύτερη και δίκαιη απόδοση ιθαγένειας σε χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται για δεκαετίες στη χώρα.

"'Αρθρο 9ο: Ενισχύουμε αποφασιστικά τον Πολιτισμό και τους ανθρώπους της πολιτισμικής δημιουργίας", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε μεταξύ άλλων για την ανάγκη θωράκισης του δημόσιου χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κατάργησης του ΠΔ 85/2022 και της ένταξης των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην βαθμίδα ΤΕ δια νόμου. Επίσης, προανήγγειλε μέτρα για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και διαβάθμισης των τίτλων σπουδών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου) σε βαθμίδα αντίστοιχη με ΤΕ.

"'Αρθρο 10ο: Στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία", σημείωσε, εξαγγέλλοντας αυξήσεις στα επιδόματα κατά 20%, ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος διάγνωσης και πιστοποίησης, μέτρα ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε σε όλα τα δημόσια κτίρια και γειτονιές καθώς και εξασφάλιση προσωπικού βοηθού ή φροντιστή για 70.000 άτομα, ανάλογα με τις ανάγκες του ανάπηρου ατόμου, ακόμη και σε 24ωρη βάση.

"'Αρθρο 11ο: Μεταρρυθμίζουμε το κράτος, για περισσότερη αξιοκρατία, λογοδοσία, δικαιοσύνη", είπε, τέλος, ο Αλ. Τσίπρας και υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου του επιτελικού κράτους, ότι καμία θέση πάγιας διοικητικής ιεραρχίας δε θα καταλαμβάνεται από μετακλητό υπάλληλο, ενίσχυση του ΑΣΕΠ, Διαύγεια για τη παρακολούθηση των τεχνικών έργων και Ψηφιακό μητρώο για όλες τις δημόσιες υποδομές, μεταρρύθμιση της λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, επαναφορά της ΕΥΠ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατάργηση όλων των ποινικών ασυλιών, κατάργηση των "δυσμενών διατάξεων" για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δίκαιου.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε πως "η ΝΔ έσπευσε να κοστολογήσει απαγορευτικά τις δεσμεύσεις" τους και τόνισε: "Ό,τι μυρίζει έστω κι από μακριά δικαιοσύνη και στήριξη των πολλών είναι πολύ ακριβό. Ότι επιχειρεί να ακυρώσει το πάρτι συμφερόντων και κομματικών αξιωματούχων γι' αυτούς είναι ανεφάρμοστο. Ενώ ό,τι ευνοεί τη διαφθορά και θεσμοθετεί την ασυδοσία των λίγων είναι ρεαλιστικό".

"Οι δεσμεύσεις μας κοστίζουν λιγότερο από ό,τι κόστισαν οι απευθείας αναθέσεις τους. Είναι μέτρα που θα ζωογονήσουν την οικονομία, θα δώσουν ανάσα στην κοινωνία, θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή", σημείωσε, καλώντας την κοινωνία να "προσυπογράψει" το Συμβόλαιο Αλλαγής στις 21 Μαΐου, "κόντρα σε κάθε ψέμα, κάθε συκοφαντία, κάθε προπαγάνδα, κάθε εκβιασμό και εκφοβισμό".

