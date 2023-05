Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος - Μεσίτης: “Οι συγγενείς με αγωγές σε μένα και στον κοσμηματοπώλη ζητούν 500000 ευρώ”

Ο μεσίτης κάνει γνωστό ότι τόσο εκείνος όσο και ο κοσμηματοπώλης αντιμετωπίζουν αγωγές που τους έκαναν οι συγγενείς του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ επιμένει στην αθωότητά του.



Μέσα από ένα δελτίο τύπου ο μεσίτης που έχει καταδικαστεί μαζί με τον κοσμηματοπώλη σε 10 χρόνια κάθειρξη για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης για τον Ζακ Κωστόπουλο, κάνει γνωστό ότι τόσο εκείνος όσο και ο κοσμηματοπώλης αντιμετωπίζουν και αγωγές που τους έκαναν όπως ισχυρίζεται οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού για ψυχική οδύνη ζητώντας τους συνολικά 500.000 ευρώ.

Στο δελτίο τύπου επιμένει για άλλη μία φορά στην αθωότητά του. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Εχθές 3-5-2023 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την άδικη πρωτόδικη καταδίκη μου στην υπόθεση του θανάτου του Ζαχαρία Κωστόπουλου και τον άμεσο εγκλεισμό μου στις φυλακές.

Όλο αυτό το διάστημα, αν και αθώος, σεβάστηκα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, η οποία την 4/7/2023 με απόφαση του Β' Μ.Ο.Ε. Αθηνών ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής μου, γεγονός που δεν άρεσε στους διάφορους αυτόκλητους ακτιβιστές, οι οποίοι χωρίς καν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω δίκη ασκούσαν πιέσεις για την επιστροφή μου στη φυλακή.

Παρά την δική μου διακριτική στάση όλο αυτό το διάστημα, όταν στις 8-3-2023 ο Άρειος Πάγος απέρριψε ομόφωνα την αναίρεση της Αντιεισαγγελέως του ιδίου δικαστηρίου κατά της ανασταλτικής απόφασης του Β' Μ.Ο.Ε. Αθηνών, οι δικηγόροι της οικογένειας του θανόντος χωρίς καν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δίκη, διέρρευσαν ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα και έβαλλαν κατά της εντιμότητας των Ελλήνων Δικαστών. Με ονόμασαν μάλιστα ως τον «πλέον ευνοημένο κατηγορούμενο» και «διέκριναν» εχθρική στάση του δικαστικού συστήματος εναντίον τους συνεπικουρούμενοι από έντυπα συγκεκριμένης πολιτικής απόχρωσης, χωρίς πραγματικά να κατανοώ τον πραγματικό λόγο αυτής της επίθεσης.

Την περασμένη εβδομάδα, όμως, αποκαλύφθηκαν τα ταπεινά κίνητρα όλης αυτής της διαστρέβλωσης της αλήθειας και της παραπλάνησης της κοινής γνώμης, όταν συγγενείς του θανόντος κοινοποίησαν σε μένα και τον κοσμηματοπώλη δύο αγωγές ζητώντας μας συνολικά το ποσό των 500.000 ευρώ για «Ψυχική οδύνη».

Και διερωτώμαι, ενώ μέχρι σήμερα δηλωνόταν από την υπεράσπιση της κατηγορίας σε όλους τους τόνους ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους για την δικαίωση της μνήμης του θανόντος, ότι «εδώ σκυλί σκοτώνεις και μπαίνεις φυλακή» και για τον θανόντα δεν μπήκε φυλακή κανείς, σήμερα αποφάσισαν να βάλουν και «τιμή δικαίωσης» της μνήμης του; Αυτό δηλαδή επιδίωκαν εξ αρχής; Για αυτό διέσυραν την Ελλάδα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έβαλαν κατά της Δικαιοσύνης και των Ελλήνων Δικαστών, επειδή δεν μπόρεσαν να ζητήσουν αποζημίωση και από το Ελληνικό Δημόσιο αφού οι αστυνομικοί αθωώθηκαν; Τι ζητούν λοιπόν;

Ζητούν από δύο αθώους βιοπαλαιστές, εκτός από το να φυλακιστούν, να τους πληρώσουν και μισό εκατομμύριο ευρώ επειδή την 21/9/2018 προσπάθησαν να προστατευθούν από έναν οπλισμένο άνθρωπο που μόλις είχε διαρρήξει και βανδαλίσει ένα κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, πλην όμως, αυτός τελικά έπαθε καρδιακή προσβολή και αποβίωσε αφού χειροπεδήθηκε από τους επιληφθέντες και αθωωθέντες από τον πρώτο βαθμό (ορθώς) αστυνομικούς κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο!»

