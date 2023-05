Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Ανήλικος “έγδυσε” 12χρονες μέσω εφαρμογής και τις διέσυρε στα social media

Σύλληψη 15χρονου που κατηγορείται ότι επεξεργάστηκε φωτογραφίες δύο 12χρονων κοριτσιών ώστε να φαίνονται γυμνές.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη την Τρίτη 2 Μαΐου, στην περιοχή του Ασπροπύργου, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, 15χρονος, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας ευπρεπείας και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος αφού υπέκλεψε τις φωτογραφίες δύο 12χρονων κοριτσιών από πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, τις επεξεργάστηκε, μέσω ειδικού προγράμματος, ώστε να φαίνονται γυμνές οι ανήλικες.

Αμέσως μετά ο 15χρονος απέστειλε τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον τρεις συμμαθητές του, κατά την διάρκεια κοινής συνομιλίας τους, μέσω της ίδιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

