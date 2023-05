Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πορτοφολάδες ξάφρισαν άνδρα που λιποθύμησε

Οι δράστες όχι μόνο δεν βοήθησαν τον άτυχο άντρα που λιποθύμησε στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά του έκλεψαν και το πορτοφόλι. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Τη λιποθυμία ενός 59χρονου την ώρα που βρισκόταν στην Πλατεία Αριστοτέλους εκμεταλλεύτηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία του 59χρονου, του έκλεψαν το πορτοφόλι.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, οι δράστες, ηλικίας 24, 42 και 40 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν, προσπάθησαν να προβούν σε ανάληψη χρηματικού ποσού με τις τραπεζικές κάρτες που περιέχονταν στο πορτοφόλι.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια περιπολιών των αστυνομικών των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα έγιναν ακόμη τέσσερις συλλήψεις για περιπτώσεις κλοπής και απόπειρες κλοπών, που έλαβαν χώρα σε περιοχές της Χαριλάου, του Κορδελιού, της Πυλαίας και του Ευόσμου.

Μεταξώ αυτών, συνελήφθη 48χρονος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα πρόσβασης που είχε σε χώρους εταιρείας, αποπειράθηκε να αφαιρέσει, από ανενεργό εργοστάσιο, κομμάτι χαλκού (60 κιλών), πλην όμως έγινε αντιληπτός από τον φύλακα και συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Η αστυνομία ενημερώνει ότι οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.

