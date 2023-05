Κόσμος

Κιλιτσντάρογλου σε Ερντογάν: Τι έκανες για τα νησιά που στρατιωτικοποίησε η Ελλάδα;

Με τη γνωστή «καραμέλα» των στρατικοποιημένων ελληνικών νησιών θέλησε να απαντήσει ο Κιλιτσντάρογλου στις επιθέσεις του Ερντογάν για την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Το χαρτί της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου έβγαλε ο Κεμάλ Κιλιτστράρογλου για να απαντήσει στον Τούρκο Πρόεδρο που τον κατηγορεί ότι θα τερματίσει τα προγράμματα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας εάν εκλεγεί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Με νέο βίντεο ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναφέρει, «Αγαπητέ λαέ, αγαπητοί νέοι, η βρώμικη προπαγάνδα συνεχίζεται... Θα έρθει ο κ. Κεμάλ και θα αποσύρει πίσω στο υπόστεγο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλα αυτά τα ψέματα δεν τα λένε ούτε καν με τρεμάμενη φωνή».

«Αυτοί που μας συκοφαντούν συνεχώς, έχουν κάνει τίποτα για τα νησιά που είναι στρατικοποιημένα από την Ελλάδα; Όλα όσα λένε είναι κουραφέξαλα, αγαπητέ μου λαέ. Όλα όσα λένε είναι ψέματα», πρόσθεσε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Τουρκίας.

«Όταν βγαίνεις στους δρόμους με διαδηλώσεις χαράς, μπορεί να υπάρξει οργή, κάποιοι από αυτούς μπορεί να προκαλέσουν προβοκάτσια. Ένοπλα στοιχεία μπορούν να βγουν στο δρόμο. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που δεν θα το επιτρέπει αυτό Εάν κερδίσουμε τις εκλογές, ζητώ από τους ψηφοφόρους μας να μην βγουν στο δρόμο», δήλωσε ο κ. Κιλιτσντάρογλου, σε άλλες δηλώσεις του.

