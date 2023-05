Κόσμος

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού κατά Ερντογάν για την Γενοκτονία

Αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Τούρκου Προέδρου για όσα είπε σε προεκλογική συγκέντρωση, για την Γενοκτονία και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την προεκλογική ομιλία του στην Κερασούντα ότι «αυτά τα πάτρια εδάφη είχαν κατατροπώσει τις συμμορίες των Ποντίων. Έτσι πιστεύω πως και σήμερα η Κερασούντα θα κάνει κόλαση την πατρίδα για τους κλακαδόρους του όρους Καντρίλ (Κούρσους) και του Γκιουλενιστές», το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού καλεί τον Τούρκο Πρόεδρο και τα στελέχη της κυβέρνησής του, «να σταματήσουν με ανιστόρητες όσο και προκλητικές δηλώσεις σαν τις χθεσινές, να προκαλούν τους απογόνους, 2.000.000 εκατ. θυμάτων της πολιτικής της Γενοκτονίας των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών, να συμβιβαστούν επιτέλους με το ιστορικό τους παρελθόν και να ζητήσουν συγνώμη για τα όσα τραγικά οι πρόγονοί τους έπραξαν σε βάρος των προγόνων μας, για να απαλλαγούν από το βάρος των εγκλημάτων των προγόνων τους».

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού υπενθυμίζει ότι η Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στις 24 Φεβρουαρίου 1994, ομοφώνως αναγνώρισε ως πράξεις Γενοκτονίας, τα όσα την περίοδο 1914-1922 συνέβησαν αρχικά από τους Νεότουρκους και στην συνέχεια από τους Κεμαλιστές, σε βάρος του Ελληνισμού του Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων.

Αναφέρει επίσης ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 στην ετήσια έκθεσή του για την πρόοδο της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρητά επισημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμβιβαστεί με το ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει ότι όσα συνέβησαν την περίοδο 1914-1922, σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου, αποτελούν πράξεις Γενοκτονίας.

Επίσης υπενθυμίζει πως με βάση τις προφορικές μαρτυρίες συγγενών και συμπολιτών που διασώθηκαν από την πολιτική των γενοκτονιών, χιλιάδων αθώων θυμάτων που έπεσαν θύματα Γενοκτονίας, των διπλωματικών εγγράφων και ντοκουμέντων ελληνικών και ξένων χωρών, που επιστήμονες, ερευνητές, δημοσιογράφοι και συγγραφείς, έφεραν στο φως της δημοσιότητας, των συμπερασμάτων δεκάδων επιστημονικών συνεδρίων, σχετικά με την ιστορία της περιόδου 1914-1923 στον Πόντο και την Μικρά Ασία και μελέτησε «η I.A.G.S., η Διεθνής Ένωσης Μελετητών των Γενοκτονιών» και αποφάνθηκε το 2007 ότι, τα όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο, σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων, αρχικά από τους Νεότουρκους και στην συνέχεια από του Κεμαλιστές, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης του 1948 του Ο.Η.Ε. αποτελούν πράξεις Γενοκτονίας.

