Μπιλ Κλίντον: Ξέραμε από το 2011 ότι ο Πούτιν θα επιτεθεί στην Ουκρανία

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε με τον Πούτιν το 2011 στο Νταβός και η οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την εισβολή στην Ουκρανία.

Ερωτηματικά και εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, σε ότι αφορά την εισβολή της Ρωσίας και του Πούτιν στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως γνώριζε για αυτό από το 2011.

Ο Κλίντον που φέρεται να γνώριζε την εν λόγω εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είχε μια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός το 2011 και ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Guardian του είχε πει ότι «δεν δεσμεύεται από το Μνημόνιο της Βουδαπέστης που εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Η αποκάλυψη Πούτιν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί περισσότερο για την επίθεση του 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και επιτέθηκε στο Ντονμπάς.

«Ο Πούτιν μου είπε το 2011, τρία χρόνια πριν κατακτήσει την Κριμαία, πως δεν συναινεί με τη συμφωνία που έκανα με τον Γέλτσιν. Μου είπε: Ξέρω ότι ο Μπόρις (σ.σ. Γέλτσιν) συμφώνησε με εσένα και τον Τζον Μέιτζορ και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να το περάσει από τη Δούμα. Έχουμε τους δικούς μας υπερ-εθνικιστές και εμείς. Δεν συμφωνώ με αυτό και δεν δεσμεύομαι από αυτό (το Μνημόνιο της Βουδαπέστης)». Ήξερα από τότε πως ήταν θέμα χρόνου» είπε συγκεκριμένα ο Μπιλ Κλίντον.

