Οικονομία

ΓΣΕΕ: Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων σε ηλεκτρονική μορφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύχρηστος και άκρως απαραίτητος οδηγός με τα δικαιώματα των εργαζόμενων, που ετοιμάσε η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων.

Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων Οδηγό Εργασιακών Δικαιωμάτων, επιχειρώντας να καλύψει βασικές ανάγκες πληροφόρησης των εργαζομένων για διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που αρκετές φορές καταστρατηγούνται σε πλειάδα εργασιακών χώρων. παραδίδει σε ηλεκτρονική μορφή τον επικαιροποιημένοεπιχειρώντας να καλύψει βασικές ανάγκες πληροφόρησης των εργαζομένων για διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που αρκετές φορές καταστρατηγούνται σε πλειάδα εργασιακών χώρων.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που απλουστευμένα και χωρίς κουραστικές παραπομπές σε διατάξεις νόμων, περιγράφει με συντομία επιλεγμένες διατάξεις βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρεται από τους συντελεστές του έργου, " Τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στο ατομικό εργατικό δίκαιο, γι αυτό προχωρήσαμε σε μια νέα έκδοση που εμπεριέχει σχεδόν όλες τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις, προκειμένου να φθάσει αυτός ο οδηγός, αν είναι δυνατόν, στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του, σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι σε όλους γνωστά τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Επίσης έχουμε δημιουργήσει ειδικά QR CODE ώστε να συνδέεστε άμεσα με τις online εφαρμογές μας, που πλέον αποτελούν ισχυρά διαπραγματευτικά εργαλεία γνώσης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας.





Το ΚΕ.Π.Ε.Α/Γ.Σ.Ε.Ε , 23 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, συνιστά πλέον μια υπηρεσία που αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία διασφαλίζοντας καθημερινή και αδιάκοπη παροχή πληροφόρησης σε εργαζόμενους και ανέργους. Σήμερα, με την αναβαθμισμένη πλέον ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ερωτημάτων και καταγγελιών, την ενημερωτική ιστοσελίδα με τις ιδιαίτερα χρηστικές online εφαρμογές , το κωδικοποιημένο Ηλεκτρονικό Αλφαβητικό Ευρετήριο με απλουστευμένη όλη την εργατική νομοθεσία, την App Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ( Android & Ios ) και με το Digital Office που έχει εγκατασταθεί για τη δ ιασφάλιση απομακρυσμένης λειτουργίας, το ΚΕ.Π.Ε.Α συνιστά την πιο άρτια οργανωμένη υπηρεσία πληροφόρησης των εργαζομένων της χώρας.





Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι η γνώση είναι το κυρίαρχο στοιχείο της συλλογικής δράσης που ενδυναμώνει την ενότητα και το διεκδικητικό λόγο των εργαζομένων. Με την έκδοση αυτή του ΚΕ.Π.Ε.Α. πιστεύουμε ότι προσφέρουμε ένα πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο γνώσης και πληροφόρησης που θα βοηθήσει την καθημερινή δράση και λειτουργία των συνδικάτων αλλά και των εργαζομένων".