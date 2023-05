Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Ο Κάρολος θα ενδυναμώσει τις σχέσεις με την Ελλάδα

Στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ παρέστη η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι είπε για την βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της Βασίλισσας Καμίλλα στο Αββαείο του Westminster και στη συνέχεια στη δεξίωση που παρατέθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών James Cleverly.

Σε δήλωση της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «Θέλω να συγχαρώ τον Βασιλιά Κάρολο και την Βασίλισσα Καμίλλα για την ενθρόνισή τους και να τους ευχηθώ, εκ μέρους του ελληνικού λαού, αλλά και προσωπικά, μακρά και επιτυχημένη πορεία.

Είμαι βέβαιη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει το έργο της αείμνηστης μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, διατηρώντας παράλληλα αμείωτο το ενδιαφέρον του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Γνωρίζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα έχω την πεποίθηση ότι θα συνεισφέρει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων».

Χθες, η κυρία Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε στη δεξίωση που παρέθεσαν ο Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και η Βασίλισσα στους Αρχηγούς Κρατών και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους στο Buckingham Palace.

